بقوة 6.7 درجة ريختر.. زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين

قال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن زلزالا شدته 6.7 درجة وقع جنوبي العاصمة الفلبينية مانيلا في وقت متأخر الجمعة (فجر السبت بالتوقيت المحلي).

وقال المعهد إن من المتوقع حدوث توابع للزلزال الذي وقع على عمق 116 كيلومترا.

وأيقظ الزلزال الذي استمر قرابة دقيقة بعض سكان مانيلا العاصمة.

وقال مدير المعهد ريناتو سوليدام لمحطة إذاعة (دي.زد.آر.إتش) ”الزلزال وقع على عمق كبير لذا لن ينجم عنه موجات مد عاتية تسونامي… في مانيلا تكون شدة (الزلزال) 4.0 أو 5.0 قوية لكنها ليست مدمرة“.

وأضاف سوليدام أن مركز الزلزال يقع على بعد 16 كيلومترا الى الجنوب الغربي من إقليم باتانجاس.

وتقع الفلبين في منطقة حلقة النار النشطة جيولوجيا في المحيط الهادي كما أنها تشهد زلازل متكررة ولا سيما في الجنوب.