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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تنفي وفاة طالبة المنوفية بسبب صعوبة الفيزياء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم، السبت.

 

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 وأثناء دخول الطالبة المتوفاة اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

 

ونفت وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث إنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.

 

وكانت طالبة بـ الصف الثالث الثانوى  بقرية كفر بالمشط، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لفظت، اليوم السبت، أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها امتحان الفيزياء.

 

وتبين وفاة "منار. م. س"، 17 عامًا، طالبة في الصف الثالث الثانوى بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات، عقب تدهور حالتها الصحية أثناء دخولها لجنة الامتحان.

 

وجرى نقل طالبة الصف الثالث الثانوى جثة هامدة إلى مستشفى منوف العام، وإخطار اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه أثناء إجراءات دخول الطلاب دخول امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوى أصيبت طالبة بإغماء أثناء صعودها للسلم للوصول إلى اللجنة.

 

وأضاف أن طالبة الصف الثالث الثانوى من مواليد قرية كفر بالمشط، التابعة لمركز منوف بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات.

 

- وفاة الطالبة كانت قبل ربع ساعة من دخولها الامتحان

وأوضح أن وفاة الطالبة كانت قبل ربع ساعة من دخولها الامتحان، حيث تعرضت لحالة إغماء وتم نقلها فورا إلى المستشفي، وتبين وفاتها داخل المستشفى.

 

وتابع أن الطالبة تعرضت لأزمة قلبية قبل دخول الامتحان وأعلن الأطباء وفاتها داخل مستشفى منوف.

المنوفية الفيزياء مستشفى منوف العام مدير امن المنوفية منوف

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