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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عودة العمل بالمصالح الحكومية بكامل طاقتها بـ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عودة جميع المصالح الحكومية للعمل بكامل طاقتها ١٠٠%.

وأصدر المحافظ القرار رقم ٣٣١ لعام ٢٠٢١ لعودة العمل بكافة المصالح الحكومية بالمحافظة بنسبة ١٠٠٪ ابتداءً من أول أغسطس المقبل، على أن تبدأ مواعيد العمل اليومية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء.

كانت محافظة الوادي الجديد قد اتخذت العديد من الإجراءات للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا منذ بدء الجائحة والتي تضمنت العمل بنظام التناوب داخل المصالح الحكومية.

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من جانب اخر شهد مركز شباب قرى القلمون بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، تنظيم ندوة تثقيفية بمقر المركز عن أهمية وفوائد لقاح فيروس " كورونا".

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في بيان إعلامي ، إنه جرى تنظيم ندوة تثقيفية عن أهمية تلقي لقاح فيروس " كورونا" وفوائد اللقاح الطبية على الفرد والمجتمع بمقر مركز شباب قرى القلمون التابعة لمركز الداخلة بحضور رئيس الوحدة المحلية لقرى القلمون المهندس عبد الله سفينة، وسيدة إبراهيم، مسؤولة التوعية والتثقيف الصحي بالوحدة الصحية بالقرية، ولفيف من القرية والقرى المجاورة لها.

أكد عبد الغني، أن الندوة تناولت خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني، بهدف توعية المواطنين والتشاور مع الأسر لإزالة أي مخاوف لديها من أخذ اللقاح، وضرورة الإقبال عليه من أجل دعم الدولة في مساعيها للسيطرة على الوباء.

 

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