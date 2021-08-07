نبض الحياة: مشروع وقف النخيل سيكون الأكبر في مصر ..فيديو

قال الدكتور مصطفى العكرشي المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، إن المؤسسة تقوم بعمل مبادرة وقف النخيل، وتقوم بزراعة النخيل، موضحًا أن النخلة عظيمة النفع، كثيرة البركة.



وأضاف "العكرشي"، خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "النخيل يقابل السيئة بالإحسان، فالجميع يلقى عليها الطوب و الحجارة وهى ترد بـ البلح.. والنخل ذكر فى القرآن الكريم 17 مرة".



وأشار: "مشروع وقف النخيل سيكون أكبر وقف خيري في مصر بـ65 ألف فدان من النخيل".

وخصص برنامج «بنت البلد» عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، فقرة خاصة للحديث عن مجهودات مؤسسة نبض الحياة.

داعية: الفرصة تتكرر في كل لحظة في حياة الفرد.. فيديو

قال الدكتور مصطفى العكرشي، المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، إن مقولة الفرصة لا تتكرر خاطئة 100%، معقبا: "الفرصة تتكرر في كل لحظة في حياة الفرد".



وأضاف "العكرشي"، خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "ربنا بيعطي للفرد في كل لحظة يعيشها فرصة لأن يقبل عليه، فرصة سبيل من سبل الجنة"، مردفا: "لا يوجد أعظم من الشرك بالله".





وأشار إلى أن الإنفاق والتصدق في سبيل الله يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى ويمحي الخطايا للعبد ويقيه من النار، ويستظل العبد في ظل صدقته يوم القيامة، كما أنها تُعالج الأمراض البدنية والقلبية وتدفع أنواعًا مختلفة من البلاء.



تعرف على مجهودات مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها.

قال أحمد دسوقي أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف أحمد دسوقي :" تكلفة وصلة المياه لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية، ويتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الاولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه".