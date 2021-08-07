عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبض الحياة: مشروع وقف النخيل سيكون الأكبر في مصر ..فيديو

مصطفى العكرشي
مصطفى العكرشي

قال الدكتور مصطفى العكرشي المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، إن المؤسسة تقوم بعمل مبادرة وقف النخيل، وتقوم بزراعة النخيل،  موضحًا أن النخلة عظيمة النفع، كثيرة البركة.


وأضاف "العكرشي"، خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "النخيل يقابل السيئة بالإحسان، فالجميع يلقى عليها الطوب و الحجارة وهى ترد بـ البلح.. والنخل ذكر فى القرآن الكريم 17 مرة".


وأشار: "مشروع وقف النخيل سيكون أكبر وقف خيري في مصر بـ65 ألف فدان من النخيل".

 

وخصص برنامج «بنت البلد» عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، فقرة خاصة للحديث عن مجهودات مؤسسة نبض الحياة.

 

داعية: الفرصة تتكرر في كل لحظة في حياة الفرد.. فيديو

 

قال الدكتور مصطفى العكرشي، المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، إن مقولة الفرصة لا تتكرر خاطئة 100%، معقبا: "الفرصة تتكرر في كل لحظة في حياة الفرد".


وأضاف "العكرشي"، خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "ربنا بيعطي للفرد في كل لحظة يعيشها فرصة لأن يقبل عليه، فرصة سبيل من سبل الجنة"، مردفا: "لا يوجد أعظم من الشرك بالله".



وأشار إلى أن الإنفاق والتصدق في سبيل الله يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى ويمحي الخطايا للعبد ويقيه من النار، ويستظل العبد في ظل صدقته يوم القيامة، كما أنها تُعالج الأمراض البدنية والقلبية وتدفع أنواعًا مختلفة من البلاء.

 


تعرف على مجهودات مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها.
قال أحمد دسوقي أحد علماء الأزهر الشريف، إن  مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة  تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل  بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.

 

وأضاف  أحمد دسوقي  :"  تكلفة وصلة المياه  لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية، ويتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الاولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه".

ترشيحاتنا

أوباما يؤازر لاعبي الزمالك أمام المحلة

أعداد الوافدين في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن والمقررات بالتفصيل

محافظ قنا: تنسيق مع الصناعة لتهيئة مناخ الاستثمار

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

الصناعة تبحث زيادة دور هيئة التنمية الصناعية في الصعيد..تفاصيل

تحت تأثير المخدر.. حقيقة اقتحام سائق سيارة لصيدلية فى الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

لراغبي البناء.. احذر من إيقاف أعمال الإنشاءات حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

فيديو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ