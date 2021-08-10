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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات و أسعار بي واي دي موديل 2022

مواصفات و أسعار بي
مواصفات و أسعار بي واي دي موديل 2022

اكتسبت السيارة الصينية بي واي دي F3 شهرة واسعة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات مثل سعرها المناسب، و كونها واحدة من السيارات المشاركة ضمن فئة السيدان، و التي تتسم بمساحة داخلية مناسبة أيضا، بينما طرحت العلامة التجارية الصينية هذه السيارة لـ موديلات 2022 لتزداد المنافسة بينها و بين قائمة الإصدارات الاخرى التي تنتمي إلى نفس الفئة.

تأتي السيارة بي واي دي موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4533 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1705 مم، و 1705 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 360 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية مدعوم بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى مصابيحها الامامية الانسيابية والتي تتوسطها شبكة متعددة المقاطع باللون الأسود مدعومة بإطارات لامعة باللون الفضي.

تعتمد السيارة بي واي دي موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تنطلق بي واي دي F3 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية.

تحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 على عجلة قيادة باور، و و زجاج كهربائي، و مكيف هواء، و نظام صوتي و ترفيهي، بالإضافة إلى باقة من وسائل الامن و السلامة مثل عدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد الامامية ، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD الخاصة بمنظومة التوزيع الالكتروني.

أسعار بي واي دي موديل 2022

الفئة الأولى موديل 2022 مانيوال محرك 1500 سي سي بسعر 180 الف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2022 أوتوماتيك محرك 1500 سي سي بسعر 200 الف جنيه.

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