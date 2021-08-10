نشرة تحقيقات| دعوة إيران وتركيا تهدد مؤتمر العراق.. وإثيوبيا ترفض الوساطة السودانية

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم السبت 9 أغسطس..

واقعة فساد وإهدار مال عام داخل اتحاد نقابات المهن الطبية كشف عنها أمين الصندوق السابق، الدكتور محمد عبد الحميد حسنين، حيث أعلن التقدم بشكوى للجهاز المركزى للمحاسبات، بسبب إهدار أموال اتحاد نقابات المهن الطبية فى شراء عقارات بقيمة 38 مليون جنيه.

ولفت عبد الحميد في تصريحات لـ «صدى البلد»، أنه «تم عمل إنذار على يد محضر لوقف الإجراءات ضد من لهم حق التوقيع على المعاملات المالية للاتحاد».

وبحسب عبد الحميد، جاءت واقعة إهدار أموال اتحاد نقابات المهن الطبية كـ التالي ..

بعد ثلاث قمم جمعت العراق ومصر والأردن، في القاهرة والبحر الأبيض وآخرها بغداد، تسعى الحكومة العراقية للتحضير إلى مؤتمر دول جوار العراق، في خطوة جديدة وصفت بأنها لـ"تعزيز التقارب مع الدول العربية والإقليمية.

ويستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الحالي، حيث دعا رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي الدول ومنها: العراق وإيران والسعودية والكويت وسوريا وتركيا والأردن، للمشاركة في مؤتمر يعمل على تعزيز العلاقات الاقليمية وتطوير تعاونها في مختلف المجالات.

يستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي لبلاد الرافدين بنهاية الشهر الحالي، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة والهامة التي تخص الدول المشاركة في المؤتمر، ومواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة.

وبدأت الحكومة العراقية في توجيه الدعوات إلى الدول المعنية، حيث من المقرر أن تشارك العديد من الدول العربية مثل الكويت ومصر والسعودية والإمارات وسوريا، مع تركيا وإيران والعديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر.

ويأتي المؤتمر وسط الأزمات المستمرة التي يتعرض لها العراق وأهمها الهجمات الإرهابية التي يعاني منها الشعب العراقي ووقوع العديد من المدن تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

كما أن العراق يعيش أزمة كبرى بسبب النقص الحاد في المياه، فـ البلد الذي يجري به نهري دجلة والفرات يعاني شعبه من العطش ويتم احتجاز مياهه من السدود التركية والإيرانية، هذا إلى جانب الأزمة الاقتصادية وأزمة انقطاع التيار الكهربائي.

عادت الرحلات الروسية من جديد تحلق فوق أجواء المنتجعات المصرية، بعد سنوات من الانقطاع، رافعة راية الأمان والاستقرار أمام أنظار العالم، وهي تحتفي بعودة سائحيها إلى أحضان مصر الجديدة الآمنة المتطورة، بعد فترة اشتياق دامت 6 سنوات منذ حادث الطائرة المنكوبة فوق شبة جزيرة سيناء في عام 2015.

بعد ثلاث قمم جمعت العراق ومصر والأردن، في القاهرة والبحر الأبيض وآخرها بغداد، تسعى الحكومة العراقية للتحضير إلى مؤتمر دول جوار العراق، في خطوة جديدة وصفت بأنها لـ"تعزيز التقارب مع الدول العربية والإقليمية.

ويستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الحالي، حيث دعا رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي الدول ومنها: العراق وإيران والسعودية والكويت وسوريا وتركيا والأردن، للمشاركة في مؤتمر يعمل على تعزيز العلاقات الاقليمية وتطوير تعاونها في مختلف المجالات.

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة، إن الرئيس دائم الدعم للمرأة فى مصر وتصريحاته الأخيرة بإطلاق اسم أبطال أولمبياد طوكيو 2020 على المحاور الرئيسية شرف كبير لكل فتاة فى مصر، ورد جميل لكل من ساهم فى هذا الإنجاز .

وأضافت «يحيى» فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرئيس يحرص في كل المحافل والمناسبات على ذكر دعمها للدولة المصرية ،وتحملها الكثير فى سبيل رفعة الوطن والإصلاحات الاقتصادية، وما قام به أبطال مصر فى الأولمبياد دليل على كفاح الأم المصرية التى جعلت أبنائها يصلون لهذه الدورة العالمية ويرفعون اسم مصر عاليًا.

وأكدت على أن الأبطال أثبتوا التفوق فى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تحقيقهم 6 ميداليات خلال المنافسات من بينهم 3 ميداليات حصدتها سيدات وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية حتى الآن.

تصعيد جديد.. لماذا رفضت إثيوبيا الوساطة السودانية في أزمة إقليم التيجراي؟

أزمة جديدة تتفجر بين السودان وإثيوبيا على خلفية التصريحات الإثيوبية التي جاءت على لسان مسؤولين كبار في الدولة يتهمون بها السودان بأنها ترفض المساعدة في إنهاء الصراع القائم في إقليم التيجراي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنها رصدت التصريحات الصادرة مؤخرا عن مسؤولين كبار في إثيوبيا حول رفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع الدموي المحتدم في إقليم تيجراي، بدواعي عدم حياده و احتلاله لأراضي إثيوبية.

وذكر البيان السوداني أن "الإيحاء بلعب السودان دورا فى النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها".

وأكد أن اهتمام السودان بحل النزاع في تيجراي، هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا، والتضامن فيما تواجهه من تحديات.