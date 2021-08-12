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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تلقي نفسها من أعلي كوبري القصاصين بترعة الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت فتاة في العشرينيات من العمر بنفسها من أعلي كوبري مركز ومدينة القصاصين صباح اليوم الخميس.

وقال شهود عيان أنهم شاهدوا فتاة يتجاوز عمرها 20 عام تلقي بنفسها من أعلي الكوبري في مياه الترعة.

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وأضاف شهود العيان أن شاب قفز خلفها لمحاولة إنقاذها إلا أنه لم يتمكن من الامساك بها بسبب دفع المياه.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية اخطارا يفيد مصرع فتاة بمدينة القصاصين منتحرة في مياه الترعة.

ودفع العميد خالد كامل مدير إدارة الحماية المدينة في الإسماعيلية برجال الإنقاذ النهري البحث عن الفتاة في مياه الترعة لمحاولة استخراجها قبل دفع التيار لها.

وانتقل علي الفور المقدم سيد عبد العال رئيس وحدة مباحث القصاصين ومعاونه الرائد محمد سالم لمكان الواقعة لفحص البلاغ، فيما يستمع ضباط الشرطة إلي اقوال الشاب الذي قفز بعد الفتاه لمحاولة التعرف علي هويتها.

 

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