عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 14 أغسطس 2021

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 14 أغسطس 2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك.

 

ويقدم " صدى البلد "، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
52.04  جنيه للشراء.

52.44  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.37  جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.39  جنيه للشراء.

52.37  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
52.07  جنيه للشراء.

52.43  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.34  جنيه للشراء.

52.45  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.50  جنيه للشراء.

52.41  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.35  جنيه للشراء.

52.43  جنيه للبيع.

البنك المركزي الدينار الكويتي البنك الأهلى المصرى البنك التجاري الدولي تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: المعركة مع التطرف مستمرة ولن نسمح للجماعات الإرهابية ببناء نفسها

ريلمي تكشف مفاجأة كبيرة لمستخدمي هواتف Realme X

خبير: طرح العاصمة في البورصة يجذب متعاملين جدد وتعود بها لدائرة الاهتمام

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

مدبولي : انتهينا من تطوير 56 منطقة غير مخطط لها

دعاء يوم عاشوراء المستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

كاد يدمر الدولة في 2011.. السيسي: النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ