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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. تمويل شراء السلع المعمرة بنصف مليون جنيه.. والتموين تنظم حملات رقابية

السلع التموينية
السلع التموينية

ينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار اليوم وهي كالأتي:

 

كيف تحصل على تمويل لشراء السلع المعمرة بنصف مليون جنيه من البنوك
يسعي الجهاز المصرفي لجذب شرائح جديدة من العملاء من خلال زيادة التعاملات مع البنوك والاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين ضمن تكليفات البنك المركزي المصري للبنوك بالتوسع في استفادة العملاء بالخدمات البنكية المتطورة، فمن بين تلك الخدمات التي تقدمها البنوك هي برامج القروض التمويلية لشراء احتياجاتهم؛ من السلع؛ من بين تلك البنوك قروض تمويل السلع المعمرة التي يتيحها بنك مصر .

وزارة المالية تطرح سندات خزانة بـ13.5 مليار جنيه

البنك المركزي: ودائع الجهاز المصرفي ترتفع لـ 5.63 تريليون جنيه في مايو

غدا.. صرف رواتب الموظفين بـ 28 وزارة وهيئة حكومية.. تفاصيل
تصرف وزارة المالية، اعتبارا من غدا الإثنين، رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة علي مستوي 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

حماية المستهلك في أسبوع.. تحرير 217 محضرا على مستوى الجمهورية
استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات على الأسواق بالإشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية .

للممولين.. كيف تسجل نشاطك في الفاتورة الإلكترونية
نجحت مصلحة الضرائب وفقا لاستراتيجية وزارة المالية في تطبيق واقرار منظومة الفاتورة الإلكتروني علي مستوي مركز كبار الممولين، اذ تم بالفعل اشتراك 1842 شركة من خلال وضع وثائقها الالكترونية علي المنظومة.\
البنك المركزي: ودائع الجهاز المصرفي ترتفع لـ 5.63 تريليون جنيه في مايو
سجلت ودائع الجهاز المصرفي ارتفاعا بنهاية مايو الماضي لـ 5.63 تريليون جنيه مقابل 5.6 تريليون جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 5.52 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.


الذهب يتراجع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم
تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين بمتوسط 3 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة، بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

"التخطيط" تتابع ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروعات جامعتي الإسكندرية ومطروح
زار وفد  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وبدر عثمان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، جامعتي الإسكندرية ومطروح، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعتين، المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

التموين تضخ 231 مليون جنيه مستحقات فارق نقاط الخبز في يوليو
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ مستحقات منافذ صرف السلع التموينيه عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين  ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

النشرة الاقتصادية الفعاليات والاحداث الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال السلع المعمرة

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النشرة الاقتصادية.. تمويل شراء السلع المعمرة بنصف مليون جنيه.. والتموين تنظم حملات رقابية

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