البنك المركزي: ودائع الجهاز المصرفي ترتفع لـ 5.63 تريليون جنيه في مايو

سجلت ودائع الجهاز المصرفي ارتفاعا بنهاية مايو الماضي لـ 5.63 تريليون جنيه مقابل 5.6 تريليون جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 5.52 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.



كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع الحكومية بلغت 1.02 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 988.2 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 980.76 مليار جنيه في مارس 2021.



وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 888.1 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 859.25 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 581.6 مليار جنيه في مارس 2021.



وبلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 127.63 مليار جنيه في مايو 2021 مقابل 128.94 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 129.2 مليار جنيه في مارس السابق.



وسجلت الودائع المحلية نحو 3.948 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 3.9 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 3.88 تريليون جنيه في مارس 2021.



جاءت أبرز الودائع لقطاع الأعمال العام بالعملة المحلية 66.842 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 623 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 67 مليار جنيه في مارس من نفس العام.



وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 483.5 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 475.12 مليار جنيه في إبريل من نفس العام مقابل 493.7 مليار جنيه في مارس 2021.



ووصلت الودائع بالقطاع العائلي 3.4 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.341 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

