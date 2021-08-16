كيف تحصل على تمويل لشراء السلع المعمرة بنصف مليون جنيه من البنوك

يسعي الجهاز المصرفي لجذب شرائح جديدة من العملاء من خلال زيادة التعاملات مع البنوك والاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين ضمن تكليفات البنك المركزي المصري للبنوك بالتوسع في استفادة العملاء بالخدمات البنكية المتطورة



من بين تلك الخدمات التي تقدمها البنوك هي برامج القروض التمويلية لشراء احتياجاتهم؛ من السلع؛ من بين تلك البنوك قروض تمويل السلع المعمرة التي يتيحها بنك مصر .



تتضمن برامج شراء السلع المعمرة من بينها " الأثاث، الأجهزة الكهربائية والمنزلية، السيراميك والأدوات الصحية، محطات توليد الطاقة الشمسية للمازل، التابلت والحاسب الآلي، الالكترونيات وغيرها".



قال البنك إن الحد الأقصي للتمويل يبلغ نصف مليون جنيه بحد أقصي بفترة سداد تصل لـ 10 سنوات بعائد تنافسي، إذ أن التمويل متاح للأفراد المصريين والأجانب.



اشترط البنك عددا من الشروط لاستحقاق التمويل من بينها بطاقة رقم قومي سارية لمن يصل عمره 21 عاما، عرض أسعار معتمد عن السلعة المراد تمويلها، و خطاب تحويل راتب من جهة العمل بالنسبة للموظفين و اثبات الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والانشطة التجارية والصناعية، و تحويل المعاش من جهة الصرف بالنسبة لأصحاب المعاشات، أو أوعية ادخارية تضمن التمويل بالنسبة للأجانب او المصريين.



كما تتضمن الشروط ايصال مرافق حديث و كشف حساب بنكي عن 6 شهور وصورة بطاقة ضريبية سارية و تصريح مزاولة المهنة وصورة من السجل التجاري بالنسبة للمهن الحرة واصحاب المهن التجارية والصناعية، و مفردات المرتب بالنسبة للموظفين و بيان بالمستفيدين بالمعاش وتعهد جهة الصرف بتحويل القسط بالنسبة لأصحاب المعاشات.



ويعطي التمويل للمقترض ميزة الحصول علي تأمين مجاني علي الحياة طوال مدة القرض.



