دخل العزل.. إصابة طارق العريان بفيروس كورونا.. خاص

علم صدى البلد أن المخرج طارق العريان أصيب بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة إيجابية .

ويخضع حاليا طارق العريان للعزل المنزلي، حيث أصيب بالفيروس منذ أربعة أيام ويتلقى العلاج وفقا لبروتكول وزارة الصحة المصرية .

أولاد طارق العريان مع عمرو دياب

نشر المخرج طارق العريان، صورة جديدة للهضبة عمرو دياب في أحضان أولاده، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب طارق العريان معلقا من خلال الصور" علي وادم مع الهضبة".

وأشعل المطرب عمرو دياب، حفله الغنائي، الذي أقيم مؤخرا في مدينة جدة .

ونشر عمرو دياب، صورا من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا " الليلة الماضية في جدة سوبر دوم عمرو دياب .

علم صدى البلد أن النجم أحمد السقا قد تعاقد مع المنتج كامل أبو علي على فيلم جديد سيكون من إخراج طارق العريان ومنتج منفذ موسى عيسي .

ويعقد السقا جلسات تحضيرية مع طارق العريان من أجل الاستقرار على باقي أبطال الفيلم تمهيدا لبدء التصوير .

وحرص الفنان أحمد السقا، على إستعادة ذكراياته في فيلم “تيتو”.

ونشر أحمد السقا، فيديو لمشهد من الفيلم وذلك من خلال حسابه الرسمي على"إنستجرام"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير حيث جاءات التعليقات كالتالي: “تيتو في حته لوحده والله”، و"أحلي الأفلام"، و"طول عمرك انسان بعمني الكلمه قبل ما تكون فنان بحبك جدا ربنا يوفقك ويحفظك"، وغيرها.

كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة ومي عمر وغيرهم نخبة من النجوم.

و يشارك أحمد السقا، في فيلم العنكبوت وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات.

ويعتبر فيلم "العنكبوت" بمثابة تجديد تعاون بين الثنائي أحمد السقا ومني زكي حيث جمعتهما العديد من الأعمال السينمائية من قبل وحققت نجاحات كبيرة.

ونشر الفنان أحمد السقا، صورة جديدة له من داخل الجيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام