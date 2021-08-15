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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد..اظهور مع أولاد طارق الهضبة عمرو دياب في أحدث لعريان

أولاد طارق العريان بين أحضان عمرو دياب.. صورة

عمرو دياب بصحبة أولاد
عمرو دياب بصحبة أولاد المخرج طارق العريان

نشر المخرج طارق العريان، صورة جديدة للهضبة عمرو دياب في أحضان أولاده، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب طارق العريان معلقا من خلال الصورة: "Ali & Adam with the Hadaba".

مع الفهد.. طارق العريان يشارك صورة لـ أبنائه عبر انستجرام


 

وفي سياق آخر،علم “صدى البلد” أن المطرب عمرو دياب انتهى من تصوير إعلان لإحدى شركات الأتصالات، حيث قام بتسجيل الأغنية منذ أيام في الساحل .

 

ويكشف صدى البلد عن مخرج الإعلان والموزع، حبث يتعاون الهضبة في الإعلان مع المخرج طارق العريان، بينما يتعاون مع الموزع أحمد إبراهيم لتوزيع الأغنية .

 

وأشعل المطرب عمرو دياب، حفله الغنائي، الذي أقيم مؤخرا في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم التي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل دياب هو الأول فيها .

 

ونشر عمرو دياب، صورا من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا "قدم AmrDiab الليلة الماضية في جدة سوبر دوم".

طارق العريان الهضبة عمرو دياب عمرو دياب أولاد طارق العريان

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