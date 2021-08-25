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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عن الزيطة وبلكونة الردح.. القصة الكالمة لأزمة ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبد العزيز

ياسمين الخطيب ووائل
ياسمين الخطيب ووائل عبد العزيز

لا تنفك الكاتبة ياسمين الخطيب، عن إثارة الجدل من خلال صفحتها على موقع فيسبوك، حيث تتصدر ياسمين الخطيب واجهة الحديث كل فترة بسبب ما تطرحه من منشورات.

مؤخرًا، استحوذت ياسمين الخطيب على انتباه الكثيرين بعدما طرحت سؤال على المأذون أثناء عقد قرانها: « اشمعنى مذهب أبو حنيفة » وهو السؤال الذي كرره بعدها الكثيرون ليجيب عليه المختصون من علماء الدين.

أزمة بدون لازمة 

"التلقيح" هو التعبير الذي كتبه المتابعون لتوصيف، منشورات المشاهير الأخيرة، من واقعة أحمد سعد وسمية الخشاب وصولًا إلى منشورات ياسمين الخطيب.

"سب وتلقيح رايح جاي" هكذا أصبحت الحالة التي عليها مشاهير الفن والسوشيال ميديا، على المواقع التي تحولت إلى ساحة لـ قصف الجبهات، كما يطلقون عليها. 

تدوالت صفحات موقع التواصل الاجتماعي منشورًا للكاتبة والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، أثارت به جدلاً واسعًا، أنتقدت خلاله طريقة بعض المشاهير في التعامل عبر "السوشيال ميديا" دون ذكر اسمائهم.

وائل عبد العزيز وسمية الخشاب 

قالت الاعلامية ياسمين الخطيب في منشورها: "فيه 3 شخصيات على السوشيال ميديا لازم نسحب منهم الموبايلز، أخو النجمة الشهيرة اللي زايط في مرضها وكل يوم يقول تصريحين هبل، ونجمة البرنس اللي عاملة صفحتها بلكونة للردح، وأنا.. علشان السخونية مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني في الكارونتينا".

وكان واضحًا من منشور ياسمين الخطيب أنها تقصد وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تخضع للعلاج في سويسرا، وكذلك الفنانة سمية الخشاب بعد منشورها الذي ردت به على زواج طليقها أحمد سعد.

أثار منشور "الخطيب" غضب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي هاجمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "ياسمين مين وخطيب مين، أنا أول مرة أسمع عنها، كل اللي أعرفه بتلبس فساتين حمرا وكدة، لكن بتعمل إيه والله العظيم ولا أعرف".

واستكمل "عبدالعزيز" مهاجمًا: "معزورة علشان 99% من أخبار السوشيال مفبركة ومش كلام مننا"، وطالبها بالابتعاد عنه وعن شقيقته وعدم الحديث عنهما من جديد: "وبعدين اقعدي في حتة ناشقة مش ناقصاكي هي، الله يكرمك الواحد فيه اللي مكفية، هو كل من هب ودب ولا إيه؟".

رد ياسمين الخطيب 

وجاء رده ياسمين الخطيب على منشور وائل عبد العزيز، حيث حاولت التقليل منه بنفس الطريقة فقالت: "لا أحب التعليق على مثل تلك الأمور لأن الحديث عنها يعطيها أكبر من حجمها الطبيعي، فأنا كتبت بوست ساخر عبر صفحتي ولا أقصد منه الإساءة إلى أحد والدليل أنني وضعت اسمي شخصيًا في البوست، وعلقت على نفسي بطريقة ساخرة، وهو الأمر الذي يؤكد على أن الموضوع لا يحتاج إلى الرد والقيل والقال".

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