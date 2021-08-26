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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل خطوبة «الزهراء لايق» قارئة القرآن أمام الرئيس السيسي| شاهد

خطوبة الزهراء لايق
خطوبة الزهراء لايق

 
شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حفل خطوبة القارئة الزهراء لايق، صاحبة الصوت الماسي، على أحمد رمزي، نجل العمدة رمزي أبو داود، عميد قرية الشبابية، وسط فرحة غامرة من أسرة العروسين.

حضر الحفل عدد من الشخصيات والقيادات الدينية، من بينهم الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والمبتهل الشيخ، حسام الأجاوي، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، والشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ.

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خطوبة القارئة «الزهراء لايق» لـ نجل عمدة الشباسية في كفر الشيخ

جدير بالذكر أنه في شهر يوليو الماضي، شاءت الأقدار أن يتحقق حلمها وتقرأ أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاحية المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وأبهرت الجميع بصوتها الرخيم العذب؛ محاكاة لكبار دولة التلاوة، ونالت احترام وتقدير كل سمعها، إنها الزهراء لايق حلمي قنديل، ابنة محافظة كفر الشيخ.

وتتميز الزهراء لايق – الملقبة بالنابغة، في الإنشاد والمديح الديني بجانب تلاوة القرآن الكريم، خاصة قصائد مدح رسولنا المصطفى – صلى الله عليه – فيذكرنا مدحها وإنشادها الديني بكبار المنشدين والمبتهلين، أمثال الشيخ النقشبندي، إمام المداحين، ونصر الدين طوبار، ومحمد عمران، وخلال العام الماضي، أبدعت في تسجيل إنشادها مع زملائها لأنشودة الأزهر للعالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.

نالت الزهراء لايق، العديد من الجوائز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، منها المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، فضلًا عن المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدار 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله.

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الرئيس السيسي الزهراء حلمي كفر الشيخ وزارة الأوقاف مدينة دسوق الزهراء لايق

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