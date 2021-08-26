نشرة الفن العالمي.. تفاصيل إصابة بطلة فيلم Black Panther .. موعد طرح فيلم الأميرة ديانا جديد .. وتكريم شارون ستون

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار العالمية أبرزها تفاصيل إصابة بطلة فيلم Black Panther وموعد طرح فيلم الأميرة ديانا جديد وتكريم شارون ستون.

تعرضت الممثلة ليتيتيا رايت لإصابات طفيفة بعد تعرضها لحادث أثناء تصوير الجزء الثاني من فيلم Black Panther، وانتقلت إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم.

اقترب الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious من تحقيق إيرادات تصل إلى 700 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض العالمية منتصف مايو الماضي.

كشفت أستديوهات يونيفرسال، عن تفاصيل الجزء الجديد من سلسلة أفلام Jurassic World والنجوم المنضمين لفريقه في سينما كون وهو الحدث السنوي الذي يتجمع فيه أكبر وأهم صناع السينما في العالم.

يستعد فيلم الجوائز المرتقب Spencer لطرحه في السينمات العالمية يوم 4 نوفمبر المقبل، وتلعب فيه كريستين ستيوارت دور الأميرة الراحلة ديانا.

أعلنت إدارة مهرجان زيورخ تكريم الممثلة الأمريكية شارون ستون ومنحها جائزة الأيقونة الذهبية وهو أعلى وسام لديها في النسخة المقبلة.