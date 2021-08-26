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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن العالمي.. تفاصيل إصابة بطلة فيلم Black Panther .. موعد طرح فيلم الأميرة ديانا جديد .. وتكريم شارون ستون

أخبار الفن العالمي
أخبار الفن العالمي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار العالمية أبرزها  تفاصيل إصابة بطلة فيلم Black Panther وموعد طرح فيلم الأميرة ديانا جديد وتكريم شارون ستون.

تفاصيل إصابة ليتيتيا رايت في كواليس تصوير الجزء الثاني من Black Panther

تعرضت الممثلة ليتيتيا رايت لإصابات طفيفة بعد تعرضها لحادث أثناء تصوير الجزء الثاني من فيلم Black Panther، وانتقلت إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم. 

الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious الأكثر ربحا خلال فترة الوباء

اقترب الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious من تحقيق إيرادات تصل إلى 700 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض العالمية منتصف مايو الماضي. 

يونيفرسال تكشف تفاصيل وموعد طرح الجزء الجديد من Jurassic World

كشفت أستديوهات يونيفرسال، عن تفاصيل الجزء الجديد من سلسلة أفلام Jurassic World والنجوم المنضمين لفريقه في سينما كون وهو الحدث السنوي الذي يتجمع فيه أكبر وأهم صناع السينما في العالم. 

فيلم الجوائز المرتقب.. Spencer في السينمات 4 نوفمبر المقبل

يستعد فيلم الجوائز المرتقب Spencer لطرحه في السينمات العالمية يوم 4 نوفمبر المقبل، وتلعب فيه كريستين ستيوارت دور الأميرة الراحلة ديانا. 

تكريم شارون ستون بالأيقونة الذهبية في مهرجان زيورخ

أعلنت إدارة مهرجان زيورخ تكريم الممثلة الأمريكية شارون ستون ومنحها جائزة الأيقونة الذهبية وهو أعلى وسام لديها في النسخة المقبلة. 

Black Panther شارون ستون ليتيتيا رايت الأميرة ديانا Spencer

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