ميكايلا كويل تنضم إلى فريق الجزء الثاني من Black Panther

انضمت الممثلة البريطانية ميكايلا كويل، إلى فريق الجزء الثاني من فيلم Black Panther الذي بدأ تصويره بالفعل منذ الشهر الماضي بحسب موقع فاريتي.

ورفضت شركة مارفل، الكشف عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها ميكايلا كويل المرشحة لنيل ثلاثة جوائز إيمي عن مسلسلها الناجح الأخير I May Destroy You.

وأصبحت ميكايلا كويل على رادار هوليوود بعد نجاح مسلسلها وحصولها على جائزة البافتا كأفضل ممثلة هذا العام، وهو الفيلم الذي يعرض على منصة HBO MAX، وتقوم بكتابته وإخراجه أيضا.

ومن المقرر طرح الجزء الثاني من Black Panther يوم 8 يوليو 2022، بعدما حقق الجزء الأول إيرادات استثنائية وصلت إلى أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي خلال عام 2018.

وبدأت ستوديوهات مارفل تصوير الجزء الثاني من الفيلم الناجح Black Panther 2 رغم وفاة بطله تشادويك بوسمان في استوديوهات باينوود بأتلانتا 30يونيو الماضي.

غياب تشادويك بوسمان عن Black Panther

ويعود المخرج الأمريكي رايان كوجلر لتصوير الجزء الثاني من فيلمه الفهد الأسود أو Black Panther، إلى جانب كل النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول فيما عدا تشادويك بوسمان الذي توفي في أعسطس 2020 بعد معركة طويلة مع سرطان القولون.

وقال رايان كوجلر على هامش العرض العالمي الأول لفيلم Black Widow في لوس أنجلوس إن الجميع متحمس للعودة إلى عالم واكاندا وجعل تشادويك بوسمان فخورا رغم غيابه المؤثر جدا.

ومازالت تفاصيل فيلم Black Panther: Wakanda Forever غامضة حتى اليوم لكن السيناريو الذي كتبه رايان كوجلر يعود فيه الجميع لتمثيل أدوارهم الرئيسية.

وفاة الفهد الأسود

أوضحت ستديوهات مارفل في وقت سابق أنه لن يتم استخدام الرسومات الرقمية والمؤثرات البصرية لظهور النجم العالمي الراحل تشاوديك بوسمان في الجزء الثاني من فيلم Black Panther.

ويعود سبب رفض القائمين على الفيلم اللجوء إلى هذه التقنية بسبب تكلفته العالية، فضلا عن المستوى الأخلاقي لأن ظهور تشاوديك بوسمان في الجزء الثاني رغم وفاته يعد تجاهلا له في الحقيقة.

وقال المتحدث باسم استديوهات مارفل للإنتاج الفني في تصريح لموقع the wrap : "ملكنا، للأسف، مات في الحياة الواقعية، ليس فقط في الخيال، ونحن نأخذ بعض الوقت لنرى كيف نعود إلى القصة، وما سوف نفعله في الجزء الجديد هو تكريم له".

وولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977.

ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثورجود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان "النمر الأسود"، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم "المنتقمون حرب اللانهاية".