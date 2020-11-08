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فن

انتهاء تصوير Jurassic World: Dominion بعد تكثيف ساعات التصوير خوفا من كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:20 م
Jurassic World: Dominion
Jurassic World: Dominion
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شروق ابراهيم
انتهى القائمون على فيلم Jurassic World: Dominion من التصوير بعد تكثيف ساعات وأيام التصوير من أجل تفادي تصاعد الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وألا يلحق بعملية المونتاج.


وجاءت تكلفة تصوير فيلم Jurassic World: Dominion 165 مليون دولار أمريكي في بريطانيا.


وحددت الشركة موعدا بحسب ما جاء في مجلة "فارايتي" العالمية، في العاشر من شهر يونيو عام 2022 بدلا من صيف 2021.


وأكدت التقارير الأجنبية أن الشركة المنتجة قررت إقامة مسحة واختبارات طبية لكل فريق العمل قبل انطلاق صافرة التصوير للتأكد من سلامتهم، وكي يكون موقع التصوير خاليا من إصابات بكورونا مع مرافقة وحدة طبية لهم من أجل قياس الحرارة بشكل مستمر.


وكان النجم العالمي كريس برات استئناف تصوير فيلمه الجديد "Jurassic World: Dominion" بعد فترة توقف استمرت لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتدور أحداث المسلسل بعد فشل السيطرة على عالم الديناصورات، وجشع العلماء في استغلالها لأغراض الاستنساخ والكسب المادي، وتنجح الديناصورات في التحرر ليصبح العالم بأكمله في خطر كبير.

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