تكريم شارون ستون بالأيقونة الذهبية في مهرجان زيورخ

أعلنت إدارة مهرجان زيورخ تكريم الممثلة الأمريكية شارون ستون ومنحها جائزة الأيقونة الذهبية وهو أعلى وسام لديها في النسخة المقبلة.

تفاصيل تكريم شارون ستون

تقام فعاليات مهرجان زيورخ السينمائي الدولي في نسخته 17 في الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، وتحضر شارون ستون بنفسها يوم 25 سبتمبر لتسلم الجائزة.

يعرض مهرجان زيورخ فيلم Casino الذي أخرجه مارتن سكورسيزي ونالت عنه الترشيح الوحيد لها للأوسكار في فئة أفضل ممثلة رئيسية، كما ستقدم درسا لجمهور المهرجان حول مسيرتها المهنية.

وقالت شارون ستون عن منحها جائزة الأيقونة الذهبية شرف كبير لها، معبرة عن فخرها بالاحتفاء بالفن مع جمهور المجتمع الدولي.

وقال مدير مهرجان زيورخ في بيان له، إن شارون ستون هي رمز حقيقي للفن السابع، وتتميز بصفات ساحرة على المستوى الإنساني والفني وقدمت مجموعة من الأدوار التي كانت لها قدرة ساحرة على جذب الجمهور في الوقت الذي كان الرجال يهيمنون فيه على صناعة الأفلام.

هاجمت الممثلة الأمريكية شارون ستون أسطورة هوليوود الحائزة على ثلاث جوائز أوسكار، ميريل ستريب التي تحظى بمكانة مرموقة بين نجمات الفن العالمي من قبل.

وقالت شارون ستون التي تبلغ من العمر 63 عاما، إنها تقدم أدوار الشر على الشاشة أفضل بكثير من ميريل ستريب بحسب وصف موقع بي بي سي.

في مقابلة عبر تطبيق زووم استنكرت شارون ستون صيغة سؤال موجه إليها عن شعورها بأنها أخيرا عملت مع ميريل ستريب في فيلم سينمائي، وطلبت تعديل السؤال إلى أنهما أخيرا تمكنا من العمل سويا، في إشارة إلى تساويهما في المكانة الفنية.

وأوضحت شارون ستون وجهة نظرها بأن الإعلام يحرض النساء كثيرا في هوليوود ضد بعضهما البعض بمثل هذه الصيغ التفضيلية، مشيرة إلى أن ميريل ستريب نفسها قد تكون لا تحب هذه الصيغة.