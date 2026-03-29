منتخب إسبانيا يطلب تقليص دقائق لامين يامال أمام مصر

أبلغ نادي برشلونة، منتخب إسبانيا بتقليص دقائق مشاركات نجمه الشاب لامين يامال في المباراة الودية أمام منتخب مصر.

ويأتى قلق برشلونة من مشاركة لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها رافينيا خلال مشاركته مع منتخب البرازيل.

ويعاني رافينيا من إصابة على مستوى أوتار الركبة اليمنى ويبتعد عن الملاعب لمدة 5 أسابيع تقريبا.

وشعر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بالاستياء من فقدان لاعب أساسي في الفريق وطلب الحفاظ على لامين يامال.

ويواجه منتخب مصر منافسه إسبانيافي مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "آر سي دي إي"، معقل إسبانيول بمدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين لـكأس العالم 2026.

سجّل لامين يامال رفقة برشلونة في هذا الموسم 21 هدفاً وقدّم 16 تمريرة حاسمة خلال 40 مباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة.