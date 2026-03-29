لقطات من مران منتخب إسبانيا استعدادًا لمواجهة مصر وديًا.. صور

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من مران منتخب إسبانيا استعدادًا لمواجهة مصر وديًا.

منتخب اسبانيا

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بمشاركة يامال وبيدري.. مران منتخب إسبانيا استعدادًا لمواجهة مصر وديًا".

في خطوة تعكس حرص الأندية الكبرى على إدارة الحالة البدنية للاعبيها، أبلغ نادي برشلونة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بطلب خاص يتعلق بمشاركة نجمه الشاب لامين يامال خلال المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر.

وطلب برشلونة بشكل رسمي عدم مشاركة لامين يامال لأكثر من 45 دقيقة في اللقاء، مع إمكانية عدم الدفع به أساسياً، وذلك في إطار خطة دقيقة للحفاظ على لياقته البدنية.

ويأتي هذا التوجه في ظل ضغط المباريات الذي يواجهه اللاعب مع ناديه، إلى جانب التزاماته الدولية مع منتخب إسبانيا.

حماية المواهب الشابة

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة الأندية الأوروبية في حماية اللاعبين صغار السن من الإجهاد البدني، خاصة مع تزايد عدد المباريات على مدار الموسم. ويُعد لامين يامال من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث يعتمد عليه برشلونة بشكل متزايد، ما يستدعي التعامل بحذر مع دقائق مشاركته.

التنسيق بين النادي والمنتخب

غالباً ما تشهد مثل هذه الحالات تنسيقاً مشتركاً بين الأندية والمنتخبات الوطنية، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة اللاعب الفنية والبدنية. ويهدف هذا التنسيق إلى تجنب الإصابات المحتملة، وضمان استمرار اللاعب في تقديم أفضل أداء ممكن سواء على مستوى النادي أو المنتخب.

ودية مصر وإسبانيا تحت الأنظار

وتحظى المباراة الودية بين منتخب مصر وإسبانيا باهتمام كبير، نظراً لقيمة المنتخبين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النجوم الشباب. ومن المتوقع أن تكون المواجهة فرصة لتجربة عناصر جديدة، مع مراعاة الجوانب البدنية للاعبين، وعلى رأسهم لامين يامال.