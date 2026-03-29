35 جنيها في الكيلو.. هبوط عنيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
بعد إعلان الرحيل.. محمد صلاح أمام 4 احتمالات كبرى لحسم مستقبله
تأخر قرار تعطيل الدراسة يُغضب الأهالي .. والمدارس: "تعالوا خدوا ولادكو"
ناقد رياضي : تسلم العين التي اكتشفت هيثم حسن
العراق.. قصف أمريكي إسرائيلي يستهدف 3 مواقع تابعة للحشد الشعبي في نينوى
خبر مؤلم ويوجع القلب.. حمزة العيلي ينعى المخرج الراحل طارق سعيد
انتشار أمني واسع في العاصمة الباكستانية استعدادا لمحادثات حساسة بشأن إيران
شهادة الخبرة «حق لا يُماطل فيه».. قانون العمل الجديد يُلزم صاحب العمل بمهلة 15 يومًا
حزب الله يعلن استهداف مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل بدفعة صاروخية
عمليات تمتد لأسابيع.. البنتاجون يضع سيناريو التحرك البري داخل إيران
اعتراض صاروخ إيراني من قبل الدفاعات الأردنية في مدينة العقبة
أذكار الصباح حصن المسلم.. اغتنمها وابدأ يومك بها
تحقيقات وملفات

حين تنتصر الأرقام للماضي.. هل يخسر ليفاندوفسكي معركة الحاضر في برشلونة؟

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

في لحظة مهمة من مسيرته.. يجد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه أمام اختبار صعب مع اقتراب نهاية عقده مع برشلونة بنهاية موسم 2025-2026 حيث لم يعد الحديث يدور حول ما قدمه للفريق بقدر ما أصبح يتمحور حول مستقبله ودوره في المرحلة القادمة داخل " كامب نو ".

منذ انضمامه إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2022 فرض ليفاندوفسكي نفسه كأحد أهم أعمدة المشروع الفني إذ قاد الخط الأمامي بثبات وأسهم بشكل مباشر في عودة الفريق إلى منصات التتويج ونجح في تسجيل 117 هدفًا خلال 184 مباراة مؤكدا قيمته كواحد من أبرز المهاجمين في جيله غير أن كرة القدم بطبيعتها لا تعترف إلا بالحاضر وهو ما جعل وضعه الحالي محل تقييم دقيق.

تقدم فى العمر 

ومع تقدمه في العمر واقترابه من عامه الثامن والثلاثين بدأت المؤشرات البدنية في التراجع تدريجيًا وظهرت آثار الإجهاد والإصابات بشكل أوضح الأمر الذي انعكس على معدلاته التهديفية ودوره داخل الملعب في وقت يسعى فيه الجهاز الفني بقيادة هانز فليك إلى إعادة تشكيل الفريق وفق رؤية تعتمد على الحيوية والسرعة وهو ما يضع المهاجم المخضرم أمام واقع جديد لم يعتده طوال مسيرته.

شرط برشلونة

في هذا السياق تبدو إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا حاسمة في موقفها حيث وضعت شروطًا واضحة لتجديد عقد اللاعب تقوم على التمديد لموسم واحد فقط مع تخفيض كبير في راتبه إلى جانب تقبل دور أقل تأثيرًا داخل التشكيلة وهي رسالة تعكس تحولًا في فلسفة النادي الذي لم يعد مستعدًا لمنح الامتيازات بناءً على التاريخ فقط بل وفق متطلبات المرحلة المقبلة.

توريس الستفيد 

وفي ظل هذه المعطيات برز اسم فيران توريس كأحد أبرز المستفيدين من تراجع دقائق ليفاندوفسكي حيث بدأ المهاجم الإسباني في الحصول على فرص أكبر في إطار توجه فني يمنح الأولوية للاعبين الأصغر سنًا والأكثر قدرة على مواكبة نسق اللعب السريع وهو ما يزيد من صعوبة استمرار النجم البولندي في موقعه السابق داخل الفريق.

عروض من اندية كبري

ورغم هذه الضغوط لا يعاني ليفاندوفسكي من نقص في الخيارات إذ تلقى اهتمامًا من أندية كبرى مثل يوفنتوس وميلان إلى جانب عروض من الدوري الأمريكي وأندية تركية بينما استبعد بشكل واضح فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي مفضلًا البقاء في بيئة تنافسية تضمن له الحفاظ على مستواه الفني حتى السنوات الأخيرة من مسيرته.

وبين خيار البقاء بشروط جديدة أو خوض تجربة مختلفة تبدو معادلة القرار أكثر تعقيدًا من مجرد تجديد عقد إذ تتعلق بكيفية كتابة الفصل الأخير من مسيرة لاعب صنع تاريخًا تهديفيًا استثنائيًا حيث إن الاستمرار مع برشلونة يعني القبول بدور أقل لكنه يضمن التواجد في أعلى مستويات المنافسة في حين قد يمنحه الرحيل فرصة استعادة دور البطولة في بيئة أقل ضغطًا.

أرقام ليفاندوفسكي

ورغم كل ما يحيط بمستقبله من غموض لا تزال أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم تعكس قدرته على الحسم بعدما سجل 16 هدفًا في 37 مباراة بمختلف المسابقات وهي حصيلة تؤكد أنه لم يفقد حاسته التهديفية حتى وإن تراجعت حدتها مقارنة بسنوات الذروة.

في ضوء هذه المؤشرات يبدو أن السيناريو الأقرب يتمثل في قبول اللاعب بشروط برشلونة وإن كان ذلك على مضض في خطوة قد توازن بين رغبته في الاستمرار على أعلى مستوى وبين إدراكه لتغير دوره داخل الفريق.

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة يوم خميس.. موعد العمل بـ التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. عودة التوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد

نهاية العالم

الانهيار العظيم .. هل اقترب موعد نهاية الكون؟ العلماء يُفجّرون مفاجأة

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

حالة الطقس في مصر

انتظروا أمطارا بعد ساعات .. غطاء سحابي يغطي سماء بعض المحافظات

عمرو اديب

عمرو أديب: خبر سعيد خلال ساعات لدعم المواطنين وأصحاب المعاشات

إعلام إيراني: موجة جديدة من الصواريخ تم إطلاقها باتجاه الأراضي المحتلة

قلق في البنتاجون من تراجع مخزون صواريخ "توماهوك" مع تصاعد العمليات في إيران

القناة 13 الإسرائيلية : المجلس الوزاري الأمني المصغر ينعقد الليلة

لوك جذاب.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور

مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب

مظاهرات في أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب والعدوان على إيران

مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب
مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب
مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

