حين تنتصر الأرقام للماضي.. هل يخسر ليفاندوفسكي معركة الحاضر في برشلونة؟

في لحظة مهمة من مسيرته.. يجد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه أمام اختبار صعب مع اقتراب نهاية عقده مع برشلونة بنهاية موسم 2025-2026 حيث لم يعد الحديث يدور حول ما قدمه للفريق بقدر ما أصبح يتمحور حول مستقبله ودوره في المرحلة القادمة داخل " كامب نو ".

منذ انضمامه إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2022 فرض ليفاندوفسكي نفسه كأحد أهم أعمدة المشروع الفني إذ قاد الخط الأمامي بثبات وأسهم بشكل مباشر في عودة الفريق إلى منصات التتويج ونجح في تسجيل 117 هدفًا خلال 184 مباراة مؤكدا قيمته كواحد من أبرز المهاجمين في جيله غير أن كرة القدم بطبيعتها لا تعترف إلا بالحاضر وهو ما جعل وضعه الحالي محل تقييم دقيق.

تقدم فى العمر

ومع تقدمه في العمر واقترابه من عامه الثامن والثلاثين بدأت المؤشرات البدنية في التراجع تدريجيًا وظهرت آثار الإجهاد والإصابات بشكل أوضح الأمر الذي انعكس على معدلاته التهديفية ودوره داخل الملعب في وقت يسعى فيه الجهاز الفني بقيادة هانز فليك إلى إعادة تشكيل الفريق وفق رؤية تعتمد على الحيوية والسرعة وهو ما يضع المهاجم المخضرم أمام واقع جديد لم يعتده طوال مسيرته.

شرط برشلونة

في هذا السياق تبدو إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا حاسمة في موقفها حيث وضعت شروطًا واضحة لتجديد عقد اللاعب تقوم على التمديد لموسم واحد فقط مع تخفيض كبير في راتبه إلى جانب تقبل دور أقل تأثيرًا داخل التشكيلة وهي رسالة تعكس تحولًا في فلسفة النادي الذي لم يعد مستعدًا لمنح الامتيازات بناءً على التاريخ فقط بل وفق متطلبات المرحلة المقبلة.

توريس الستفيد

وفي ظل هذه المعطيات برز اسم فيران توريس كأحد أبرز المستفيدين من تراجع دقائق ليفاندوفسكي حيث بدأ المهاجم الإسباني في الحصول على فرص أكبر في إطار توجه فني يمنح الأولوية للاعبين الأصغر سنًا والأكثر قدرة على مواكبة نسق اللعب السريع وهو ما يزيد من صعوبة استمرار النجم البولندي في موقعه السابق داخل الفريق.

عروض من اندية كبري

ورغم هذه الضغوط لا يعاني ليفاندوفسكي من نقص في الخيارات إذ تلقى اهتمامًا من أندية كبرى مثل يوفنتوس وميلان إلى جانب عروض من الدوري الأمريكي وأندية تركية بينما استبعد بشكل واضح فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي مفضلًا البقاء في بيئة تنافسية تضمن له الحفاظ على مستواه الفني حتى السنوات الأخيرة من مسيرته.

وبين خيار البقاء بشروط جديدة أو خوض تجربة مختلفة تبدو معادلة القرار أكثر تعقيدًا من مجرد تجديد عقد إذ تتعلق بكيفية كتابة الفصل الأخير من مسيرة لاعب صنع تاريخًا تهديفيًا استثنائيًا حيث إن الاستمرار مع برشلونة يعني القبول بدور أقل لكنه يضمن التواجد في أعلى مستويات المنافسة في حين قد يمنحه الرحيل فرصة استعادة دور البطولة في بيئة أقل ضغطًا.

أرقام ليفاندوفسكي

ورغم كل ما يحيط بمستقبله من غموض لا تزال أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم تعكس قدرته على الحسم بعدما سجل 16 هدفًا في 37 مباراة بمختلف المسابقات وهي حصيلة تؤكد أنه لم يفقد حاسته التهديفية حتى وإن تراجعت حدتها مقارنة بسنوات الذروة.

في ضوء هذه المؤشرات يبدو أن السيناريو الأقرب يتمثل في قبول اللاعب بشروط برشلونة وإن كان ذلك على مضض في خطوة قد توازن بين رغبته في الاستمرار على أعلى مستوى وبين إدراكه لتغير دوره داخل الفريق.