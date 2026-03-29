وجود تمثال ثانٍ لأبو الهول بالجيزة؟.. مفاجأة من مدير متحف مكتبة الإسكندرية

البهى عمرو

حسم الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، الجدل المثار حول وجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في منطقة الجيزة، مؤكدًا أن هذه الفرضية لا تستند إلى أي دليل أثري أو علمي حتى الآن.

وأوضح عبد البصير، خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن تمثال أبو الهول الحالي هو التمثال الوحيد المعروف، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود تمثال آخر يندرج في إطار الإثارة الإعلامية أكثر من كونه بحثًا علميًا دقيقًا.

وأشار إلى أن الجدل يعود إلى تفسيرات خاطئة لـ"لوحة الحلم" الخاصة بالملك تحتمس الرابع، والتي تُظهر الملك وهو يقدم قرابين لتمثالين على هيئة سفنكس، موضحًا أن ذلك يعكس فكرة "الازدواجية" في مصر القديمة، حيث كان الملك يحكم مصر العليا والسفلى، وليس دليلًا على وجود تمثالين فعليًا.

وأكد عبد البصير أن هضبة الجيزة خضعت لعمليات مسح جيولوجي وجيوفيزيقي متقدمة باستخدام أجهزة رادار تخترق باطن الأرض، ولم تُسفر عن أي دليل يشير إلى وجود تمثال آخر.

كما شكك في صحة ما أُثير عن اكتشافات أجنبية حديثة باستخدام الأقمار الصناعية، مشددًا على أن أي نتائج علمية يجب أن تعتمد على حفائر ميدانية رسمية وتصاريح من الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للآثار.

ونفى الخبير الأثري ما تردد بشأن وجود أنفاق أو هياكل ضخمة أسفل الأهرامات، مؤكدًا أن بناء الأهرامات يتطلب أرضًا صخرية صلبة لتحمل هذا الحجم الهائل، ما ينفي وجود فراغات أو أنفاق أسفلها.


 

