السكك الحديدية: تطبيق إجراءات احترازية حفاظًا علي سلامة التشغيل في ظل سوء الأحوال الجوية

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذ عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية، في ضوء ما تشهده بعض المناطق من تقلبات جوية وسقوط أمطار على عدد من محافظات الجمهورية، لضمان سلامة حركة مسير القطارات على عدد من خطوط الشبكة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة لجمهور الركاب.

وفي هذا الصدد تتابع الهيئة انتظام حركة القطارات علي مدار الساعة من خلال غرف التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية، مع انتشار فرق الطوارئ والعناصر الفنية والهندسية على امتداد الشبكة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان انتظام التشغيل في ظل هذه الظروف.

وتعرب الهيئة عن اعتذارها لجمهور الركاب نتيجة بعض التأخيرات المحدودة التي تطرأ علي حركة الشغيل المقررة لتلك الظروف الخارجة عن ارادتها لحين تحسن الأحوال الجوية ، مؤكدة أن سلامة وأمن الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها.