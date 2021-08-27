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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«القومي للمرأة» يختتم فعاليات الدورة التدريبية لتعليم صناعة السجاد بكفر الشيخ.. صور

ختام الفعاليات
ختام الفعاليات

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية على صناعة السجاد النصف آلي «الهاند تافت»، بهدف التشجيع على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل للشباب والفتيات، وذلك في إطار التوجه لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة.

 

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مديرية الزراعة وإشراف وتدريب الدكتورة أماني شاكر، أستاذ النسيج، وعميد كلية التربية النوعية، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

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واستمرت فعاليات الدورة التدريبية على مدار 3  أيام، بالمصنع التعليمي بكلية التربية النوعية بحضور الدكتورة رشا عاطف والدكتورة داليا المداح، الأستاذين بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، وفريدة المزين وماجدة عمر وهالة نصر، أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وبتنسيق شاهندا كمال، بفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والمهندسة، سماح  عمر والمهندس محمد حامد سلام، مندوبي مديرية الزراعة .

واستهدف التدريب 21 سيدة وفتاة من خريجات الجامعة، اللاتي نجحن في إنتاج سجادة بتصميم الخداع البصري، وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات.

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المشروعات الصغيرة المجلس القومى للمرأة كفر الشيخ الدكتورة مايا مرسى محافظة كفر الشيخ

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