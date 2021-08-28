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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ادعائها وفاته.. شقيق بدرية طلبة يهددها

بدرية طلبة و ابنه
بدرية طلبة و ابنه شقيقها

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن كتب كتاب ابنه شقيقها الذي توفي، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وتفاجأ الجمهور برد فعل شقيقها وليد طلبة، والذي أكد أنه ليس متوفى كما تدعي بدرية طلبة، وأن ذلك نتيجة خلاف بينهما.

وكتبت بدرية طلبة قائلة: "كبرتي يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه، وكتب كتابها النهارده، ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك ويرحم أبوكى برحمته الواسعة، ادعو لمريم ربنا يتمم لها فرحتها وأشوفها أسعد البنات في بيتها الزفاف ٩/٤ عقبال عندكم".

وقام وليد طلبة، شقيق الفنانة بدرية طلبة، بالرد عليها عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا: "يا جماعة الفنانة بدرية اللى كانت المفروض أختى منزلة نعى عنى إنى اتوفيت، والمفروض اللى في النص دى كانت بنتى وعشان رفضت أروح كتب كتابها النهارده طلعوا عليا إشاعة الموت، بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم".

وأضاف: “إنتو كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتو البيت ونزلتوا الساعة ٢ بالليل، جايين دلوقتى تحتاجولى في كتب الكتاب، أنا يا جماعة ماليش عيال وعيال مين اللى يعلقو على إشاعة على أبوهم إنه مات والله يرحمه وانا على وش الدنيا، عيال مين اللى أروحلهم تانى، أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل واخوات، وانتى يا فنانة بدرية ميتة بالنسبالى من زمان، وإن شاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق إن شاء الله”.
وتابع وليد طلبة مهددا الفنانة بدرية طلبة قائلا: "وانتظروا منى أحلى مفاجآت ليكم ياللى المفروض كلكم اخواتى ومن بطن واحدة، انتظروا منى احلى مفاجآت للكل وانتو اللى بدأتو الحرب معايا، بالله عليكم يا جماعة أنا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان أثبت كذب الفنانة، وأنا هطلع لايف كمان شوية بصوتى عشان تتأكدوا إنى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوى". 

بدرية طلبة التواصل الاجتماعي الفن حسابها الشخصي كتب الكتاب الزفاف

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