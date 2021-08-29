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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة غريبة في مصر.. ولادة طفل بجهازين تناسليين ذكري وأنثوي ببني سويف

طفل بعضوين تناسليين
طفل بعضوين تناسليين

شهد أحد المستشفيات الخاصة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، ولادة طفل يوجد لديه العضو التناسلي الذكري والأنثوي فى وقت واحد حيث تفاجأ الأطباء بذلك وعلى الفور تم نقله إلى الحضانة.

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وقال الدكتور رمضان محمود تمام أخصائي النساء والتوليد إن السيدة شعرت بآلام الولادة المبكرة قبل انتهاء الشهر الثامن بثلاثة أيام وتم على الفور نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابتها بتسمم حمل وتم إجراء عملية الولادة لإنقاذ حالتها، وبعد ولادتها تفاجأنا بوجود عضو تناسلي ذكري وأنثوي فى وقت واحد للطفل، وتم نقل الطفل إلى الحضانة وحالته الصحية جيدة.

وأوضح الدكتور رمضان أنه سيتم تحويل الطفل إلى دكتور جراحة أطفال لعمل تحاليل كروموسومات وهرمونات الجينات لبيان أن الطفل ذكر أو أنثى وفى حالة وجود جينات الذكورة عالية يتم تحويل الطفل إلى ذكر وأنه لا يوجد سبب معلوم عن ذلك وهناك عدة أسباب منها تناول الأم لأدوية وتغير الهرمونات والتغير الجيني والطفرة الوراثية.

بني سويف مستشفيات المستشفيات محافظة بني سويف عملية الولادة

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