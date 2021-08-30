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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد عدداً من المخابز للوقوف على سير العمل

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء تفقده مخابز المحافظة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة مفاجئة، عدداً من المخابز بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة، والتأكد من وزن رغيف الخبز.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت مخبزين بمنطقة الصوفي، ومخبزاً بالساحة الشعبية، وآخر بمنطقة الشيخ حسن، وكذا مخبزاً بالسلخانة أمام موقف سيارات الأجرة إطسا / الغرق تطون، ومخبزاً بمنطقة المدابغ، وآخر بمنشاة البكري أمام موقف الفيوم بني سويف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على رفع مستوى النظافة بالمخابز والمناطق المجاورة لها، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة بمنطقة الصوفي، كما رصد أعمال بناء بعقار تحت الأنشاء، بجوار نادي نقابة المحامين موجهاً رئيس مركز ومدينة الفيوم بمراجعة تراخيص المبنى، فضلاً عن رصده لموقف عشوائي لسيارات الأجرة بمنطقة الصوفي موجهاً مسئولي المرور والمواقف باتخاذ اللازم حيال الأمر، وتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الجولة على الالتزام بسير العمل لتوفير الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة والأوزان المقررة، فضلاً عن التنسيق بين التموين ومجالس المدن للتفتيش الدوري على المخابز لرفع مستوى النظافة بها، كما التقى محافظ الفيوم خلال الجولة عدداً من المواطنين وقام بالرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما ناقشهم حول جودة رغيف الخبز وتوافره بالمخابز، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

 

 

محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه

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جولة مفاجئة محافظ الفيوم المخابز سير العمل مستوى النظافة

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