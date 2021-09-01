جامعة الدول العربية توافق على وضع رالي التحدي للدراجات النارية تحت رعايتها

وافق الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على وضع رالي التحدي للدراجات النارية بعنوان (مسيرة التضامن العربي) تحت رعاية جامعة الدول العربية وجاءت هذه الموافقة بناء على طلب الأمير طلال بن بدر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.

ومن جانبه أعرب إبراهيم فريد أمين عام الاتحاد العربي للدراجات النارية عن شكره وتقديره العميق للأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية على مجهوداته المبذولة تجاه الرياضة العربية.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قرارا بسفر البعثة المصرية المشاركة في رالي التحدي والمقرر إقامته من ٢٨ أكتوبر حتى ٧ نوفمبر المقبل والذي سيبدأ من القاهرة سيرا بالدراجات النارية حتي سفاجا ومنه إلى ميناء ضبا ثم إلى المملكة العربية السعودية والعودة بمشاركة كلا من السعودية ومصر والكويت والسودان وفلسطين.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بأن تكون مسيرة التضامن العربي تحت رعاية وإشراف إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية.