بهاء سلطان يتألق في حفل المسرح الروماني بالساحل الشمالي.. فيديو وصور

تألق الفنان بهاء سلطان في حفله الغنائي المقام حاليا بالساحل الشمالي، في المسرح الروماني بمارينا 2.

وقدم بهاء سلطان في الحفل الذي يشهد حضورا جماهيريا ضخما، عدد من أغانيه الشهيرة منها الواد قلبه بيوجعه، مصمم، ويا ترى، وياللي بايع، قلبك يا حول الله وغيرها.

حفل بهاء سلطان في الساحل

بهاء سلطان

ويحضر بهاء سلطان حاليا لأغنية جديدة، انتهى من تسجيلها حديثا باسم "أنا مش بخير"، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم وألحان سامر أحمد، ومن المقرر طرحها عبر يوتيوب قريبا.

ونشر بهاء سلطان من الحفل عدد من الفيديوهات على حسابه بتطبيق انستجرام، وبدا خلالها تفاعل الجمهور الذي تجمع منذ الساعة السادسة مساءا لحضور الحفل الصيفي.