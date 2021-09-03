صور جديدة من حفل بهاء سلطان في الساحل| شاهد

شارك الفنان بهاء سلطان جمهوره صورا من حفله الأخير بالساحل الشمالي وذلك من خلال حسابه على فيسبوك، وكتب:"من ختام حفلاتي في الساحل الشمالي".

وكان قد تألق الفنان بهاء سلطان في حفله الغنائي المقام حاليا بالساحل الشمالي، في المسرح الروماني بمارينا 2.

وقدم بهاء سلطان في الحفل الذي يشهد حضورا جماهيريا ضخما، عدد من أغانيه الشهيرة منها الواد قلبه بيوجعه، مصمم، ويا ترى، وياللي بايع، قلبك يا حول الله وغيرها.

ويحضر بهاء سلطان حاليا لأغنية جديدة، انتهى من تسجيلها حديثا باسم "أنا مش بخير"، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم وألحان سامر أحمد، ومن المقرر طرحها عبر يوتيوب قريبا.

ونشر بهاء سلطان من الحفل عددا من الفيديوهات على حسابه بتطبيق إنستجرام، وبدا خلالها تفاعل الجمهور الذي تجمع منذ الساعة السادسة مساءا لحضور الحفل الصيفي.

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