عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من حفل بهاء سلطان في الساحل| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان

شارك الفنان بهاء سلطان جمهوره صورا من حفله الأخير بالساحل الشمالي وذلك من خلال حسابه على فيسبوك، وكتب:"من ختام حفلاتي في الساحل الشمالي".

وكان قد تألق الفنان بهاء سلطان في حفله الغنائي المقام حاليا بالساحل الشمالي، في المسرح الروماني بمارينا 2.

وقدم بهاء سلطان في الحفل الذي يشهد حضورا جماهيريا ضخما، عدد من أغانيه الشهيرة منها الواد قلبه بيوجعه، مصمم، ويا ترى، وياللي بايع، قلبك يا حول الله وغيرها.

ستك وتاج راسك| انفعال شيرين في حفل جدة حديث السوشيال ميديا "شاهد"

بهاء سلطان يتألق في حفل المسرح الروماني بالساحل الشمالي.. فيديو وصور

ويحضر بهاء سلطان حاليا لأغنية جديدة، انتهى من تسجيلها حديثا باسم "أنا مش بخير"، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم وألحان سامر أحمد، ومن المقرر طرحها عبر يوتيوب قريبا.

ونشر بهاء سلطان من الحفل عددا من الفيديوهات على حسابه بتطبيق إنستجرام، وبدا خلالها تفاعل الجمهور الذي تجمع منذ الساعة السادسة مساءا لحضور الحفل الصيفي. 

241511758_378933206960491_7256850947370133369_n
241511758_378933206960491_7256850947370133369_n
241412386_378932603627218_5728462886961023194_n
241412386_378932603627218_5728462886961023194_n
241192233_378933160293829_1009408445081745040_n
241192233_378933160293829_1009408445081745040_n
240708773_313155773913910_7260828909911515031_n
240708773_313155773913910_7260828909911515031_n
بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان الساحل الشمالي المسرح الرومانى مارينا

موضوعات متعلقة

إلهام عزب تقلب الأحداث في مسلسل" زي القمر"

مكسيم خليل يعلن تشييع جثمان والدته غدا الجمعة

قلبي يا ناس.. مروى اللبنانية ترد الجميل للجمهور بكليب جديد

دياب يطرح أحدث أغانيه "يا ساتر"

وزيرة الثقافة تجدد لـ ياسر صادق رئيسا للمركز القومي للمسرح

المركز الثقافى الروسى يحتضن عروض جمعية الفيلم

محمد عساف يهنئ نادر حمودة على كليب جمالك قلق

"تونا بدري".. روتانا تطرح أحدث أغاني فهد الكبيسي عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة وسعر رخيص.. شاومي تزود سلسلة Redmi 10 بإصدار جديد ومميز

أبرزها طلاء الأظافر.. 5 حيل تُستَخدم وقت الطوارئ داخل السيارة

الإسكان: مصر تخطط لتحلية المياه لـ 50 سنة قادمة.. فيديو

نشاط موسع لـ الرئيس السيسي عربيًا ودوليًا ومحليًا في أسبوع| تقرير فيديو

الإسكان: تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه تقدر بـ 135 مليار جنيه

بعد توقف أكثر من عام.. الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة الأحد المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

كبدة وسجق وجمبري على بطاقة التموين .. تفاصيل

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

خلعوا قناع المروءة| مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي

ستك وتاج راسك| انفعال شيرين في حفل جدة حديث السوشيال ميديا "شاهد"

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ