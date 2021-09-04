9 تصريحات لـ نادين بعد عودتها للدراما بـ عائلة جيجى

انتهت الفنانة نادين من تصوير دورها ضمن أحداث حكاية “ عائلة جيجى ” ، والتى تعد واحد من حكايات مسلسل “ وراء كل باب ” ، والمقرر إذاعتها بدأ من السبت القادم .

ويعد العمل عودة لـ نادين بعد غياب أمتد لـ 3 سنوات عن الدراما المصرية منذ أن قدمت دورها فى مسلسل ليالى أوجينى .

وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحات نادين لـ موقع صدى البلد :



1- اكدت نادين ان القضية التى تتطرحها حكاية عائلة جيجى تمس الجيل الجديد ، ولكنها مقدمه بشكل لايت كوميدى .

2- أوضحت نادين انها ترى ان الأعمال الدرامية القصيرة تتميزبـ إيقاعها السريع ، وهو ما دفعها للموافقة على مسلسل عائلة جيجى ، والذى تدور أحداثه فى 5 حلقات فقط .

3- كشف نادين انها سعيدة بالتعاون مع المخرجة منال الصيفى ، خاصة وانهم كان من المقرر ان يتعاونا فى مسلسل ، الا انها إعتذرت عنه .

4 - أكدت نادين ان تقديم دور أم لثلاثة ممثلين فى مرحلة الشباب فى حكاية عائلة جيجى ، بمثابة تحدى ، الإ انها رغبت فى تقديم نموذج الام التى تزوجت فى سن مبكر .

5- كشفت تادين انها لن تسمح بان تكون كمالة عدد فى الأعمال الفنية ، وهو ما يجعلها تعتذر عن بعض الادوار ، مؤكدة ان الادوار التى تجذبها هى التى تشعر من خلالها ان الشخصية التى تلعبها لم تتمكن اى ممثلة أخرى من تجسديها .

6 - صرحت نادين امها تشعر بانها مازلت تعمل بروح الهواه ، كما ان لدىها وظيفة أخرى بجانب الفن ولا اعتمد عليه.

7 - كشفت نادين ان العروض التى تلقتها بعد ليالى أوجينى لم تناسبنها ، مما جعلها تعتذر عن عدد كبير من الاعمال مؤخراً .



8-اوضحت نادين انها تعلم السنوات تمضى سريعاً ، لكن هذا الأمر لن يسمح لها بالمشاركة فى عمل تشعر بالندم على تقديمه بعد ذلك .

9- أكدت نادين ان فكرة البطولة المطلقة او مساحة الدور أمر لا يشغلها .