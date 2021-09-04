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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

9 تصريحات لـ نادين بعد عودتها للدراما بـ عائلة جيجى

نادين
نادين

انتهت الفنانة نادين من تصوير دورها ضمن أحداث حكاية “ عائلة جيجى ” ، والتى تعد واحد من حكايات مسلسل “ وراء كل باب ” ، والمقرر إذاعتها بدأ من السبت القادم . 

 

ويعد العمل عودة لـ نادين بعد غياب أمتد لـ 3 سنوات عن الدراما المصرية منذ أن قدمت دورها فى مسلسل ليالى أوجينى .

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحات نادين لـ موقع صدى البلد : 

 


1- اكدت نادين ان القضية التى تتطرحها حكاية عائلة جيجى تمس الجيل الجديد ، ولكنها مقدمه بشكل لايت كوميدى .

 

2- أوضحت نادين انها ترى ان الأعمال الدرامية القصيرة تتميزبـ  إيقاعها السريع ، وهو ما دفعها للموافقة على مسلسل عائلة جيجى ، والذى تدور أحداثه فى 5 حلقات فقط . 

 

3- كشف نادين انها سعيدة بالتعاون مع المخرجة منال الصيفى ، خاصة وانهم كان من المقرر ان يتعاونا فى مسلسل ، الا انها إعتذرت عنه . 

 

4 - أكدت نادين ان تقديم دور أم لثلاثة ممثلين فى مرحلة الشباب فى حكاية عائلة جيجى ، بمثابة تحدى ، الإ انها رغبت فى تقديم نموذج الام  التى تزوجت فى سن مبكر .

أنا مش كمالة عدد|نادين: أحب الشخصية اللي أجسدها مينفعش ممثلة غيري تلعبها

نادين: تقديمى دور أم لثلاثة ممثلين فى مرحلة الشباب تحدٍ عشته

5- كشفت تادين انها لن تسمح بان تكون كمالة عدد فى الأعمال الفنية ، وهو ما يجعلها تعتذر عن بعض الادوار ، مؤكدة ان الادوار التى تجذبها هى التى تشعر من خلالها ان الشخصية التى تلعبها لم تتمكن اى ممثلة أخرى من تجسديها  .

 

6 - صرحت نادين  امها تشعر بانها مازلت تعمل بروح الهواه ، كما ان لدىها  وظيفة أخرى بجانب الفن ولا اعتمد عليه.

 

7 - كشفت نادين ان العروض التى تلقتها بعد ليالى أوجينى لم تناسبنها ، مما جعلها تعتذر عن عدد كبير من الاعمال مؤخراً .


8-اوضحت  نادين انها تعلم السنوات تمضى سريعاً ، لكن هذا الأمر لن  يسمح لها بالمشاركة فى عمل تشعر بالندم  على تقديمه بعد ذلك .

 

9- أكدت نادين ان فكرة البطولة المطلقة او مساحة الدور أمر لا يشغلها .

 

 

 

نادين موقع صدى البلد منال الصيفي ليالي أوجيني حكاية عائلة جيجي الفنانة نادين وراء كل باب

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