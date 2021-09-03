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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين: تقديمى دور أم لثلاثة ممثلين فى مرحلة الشباب تحدٍ عشته

نادين
نادين

أكدت الفنانة نادين أنها من المقرر أن تلعب ضمن أحداث حكاية “ عائلة جيجى ” ، ضمن مسلسل وراء كل باب ، دور أم لكل من إسلام جمال وهند عبد الحليم وجيسكا حسام. 

 

وتابعت نادين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن تقديمها شخصية أم لكل من الشباب الثلاثة كانت بمثابة تحدٍ ، إلا أنها أرادت أن تخوضه، خاصة فكرة تقديم الأم الصغيرة فكرة جذبتها. 

 

وأضافت نادين : لدى صديقات تزوجن فى عمر صغير وأنجبن مبكراً ، وهو ما جعلها تقدم على تجسيد تلك الشخصية على الشاشة.

 

وتستكمل نادين قائلة: هناك أعمال درامية تدخل الى قلبى من اللحظة الأولى، وهو ما انطبق على حكاية عائلة جيجى.

 

تفاصيل عائلة جيجى : 

وأكدت الفنانة نادين ، أنها وافقت على العمل لعدة أسباب لعل أولها وجود منال الصيفة كمخرجة للعمل ، حيث كان من المقرر أن تتعاونا فى مسلسل سابق إلا أنها اعتذرت عنه.

 

وأضافت نادين، أن من الأسباب التى دفعتها لقبول حكاية عائلة جيجى ضمن مسلسل وراء كل باب هو ان المسلسل تدور أحداثه فى خمس حلقات فقط، خاصة وأنها ترى أن الأعمال ذات عدد الحلقات القصيرة تعتمد على الإيقاع السريع وبها جرعة مكثفة.

 

وتتابع نادين حديثها قائلة: الموضوع التى تطرحه حكاية عائلة جيجى حاز إعجابى لأنه يمس الجيل الجديد، خاصة وأنه يتم طرحه بشكل لايت كوميدى، هذا يتوافق مع شخصيتى فى الحقيقة.

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