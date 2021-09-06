اقتصاد الامارات| 1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 294 مبايعة بقيمة 600.71 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 120.07 مليون درهم و274 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 480.63 مليون درهم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، إن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة .

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 525.93 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 21.31 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 504.62 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 257 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 91 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 13.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة مليوني درهم .