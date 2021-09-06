عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات| 1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

العقارات في دبي
العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 294 مبايعة بقيمة 600.71 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 120.07 مليون درهم و274 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 480.63 مليون درهم.

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، إن أهم مبايعات الأراضي جاءت  بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة .

اقتصاد الإمارات|"ريادة الأعمال ومتغيرات العالم الجديد" موضوع جلسة حوارية لـ"الثقافة والشباب"

اقتصاد الإمارات|"أبوظبي" تعلن تفاصيل تعديل وإلغاء رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية

 

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم .

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 525.93 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 21.31 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 504.62 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 257 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 91 مليون درهم .

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 13.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة مليوني درهم .

التصرفات العقارية بدبي دائرة الأراضي والأملاك مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات مبيعات الأراضي والفلل

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات|اقتصادية الشارقة تنجز 19477 رخصة في فروع الدائرة بالنصف الأول من العام

ترشيحاتنا

طالبان تدعو أنجيلا ميركل لزيارة أفغانستان

لقطة صادمة.. رضا عبد العال يلطُم على الهواء بسبب حسام البدري

الزوجة الثانية والثالثة.. زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة تجمعها بطليقته

حسام حسن وميدو.. فكري صالح يرشح الأنسب لقيادة المنتخب خلفا لـ البدري

الاحتفال بالذكرى الثانية للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا دانيال

سيد علي عن راتب حسام البدري: صحفي 40 عاما ومجمعتش هذا المبلغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لاعب ليفربول السابق:محمد صلاح سيرحل إلى باريس سان جيرمان في هذا الموعد

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ