"سقطت في الثانوية العامة ومذاكرتي على المزيكا السبب".. إسعاد يونس توضح سبب دخولها في مجال الفن

قالت إسعاد يونس، صاحبة السعادة إنها لم تكن تتخيل أنها تدخل في مجال الفن، كاشفة السبب قائلة: "كنت بسمع مزيكا دايماً وأنا بذاكر الكيمياء في الثانوية العامة".

وأضافت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، قائلة: "المدرس كان بيعلمني المذاكرة على المزيكا، ولما والدتي عرفت جابتلي مدرس صديق لها في معهد الموسيقى مع حليم حافظ، وخليته يعلمني المزيكا وأنواعها".

وتابعت صاحبة السعادة قائلة: "بعدها والدتي اكتشفت إن الإذاعة عارضة إعلان عن موظفيين للعمل بالمكتبة الموسيقية الكلاسيكية التي تم إنشاءها حديثاً في الإذاعة ذلك الوقت".

وأكملت إسعاد يونس أن والدتها تواصلت مع طاهر أبو زيد، معقبة: "أنا كنت ساقطة في الثانوية العامة وقتها، وهو اعترض عشان السبب ده، ولكنه تواصل مع عبد الحميد الحديد، رئيس الإذاعة في ذلك الوقت".

وأردفت صاحبة السعادة قائلة: "أستاذ عبد الحميد قعد يسألني وفعصني في الأسئلة في المزيكا، وبعدها عيني موظفي في المكتبة الموسيقية"، مشيرة إلى أن بعدها بدأت حياتها في مجال الفن، بداية من المكتبة الموسيقية، وبرنامج الأوروبي، والشرق الأوسط، والبرامج الفنية، وزواجها من الفنان الراحل نبيل الهجرسي.