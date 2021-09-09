عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"سقطت في الثانوية العامة ومذاكرتي على المزيكا السبب".. إسعاد يونس توضح سبب دخولها في مجال الفن

إسعاد يونس، صاحبة
إسعاد يونس، صاحبة السعادة

قالت إسعاد يونس، صاحبة السعادة إنها لم تكن تتخيل أنها تدخل في مجال الفن، كاشفة السبب قائلة: "كنت بسمع مزيكا دايماً وأنا بذاكر الكيمياء في الثانوية العامة".

 

وأضافت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، قائلة: "المدرس كان بيعلمني المذاكرة على المزيكا، ولما والدتي عرفت جابتلي مدرس صديق لها في معهد الموسيقى مع حليم حافظ، وخليته يعلمني المزيكا وأنواعها".

 

وتابعت صاحبة السعادة قائلة: "بعدها والدتي اكتشفت إن الإذاعة عارضة إعلان عن موظفيين للعمل بالمكتبة الموسيقية الكلاسيكية التي تم إنشاءها حديثاً في الإذاعة ذلك الوقت".

 

وأكملت إسعاد يونس أن والدتها تواصلت مع طاهر أبو زيد، معقبة: "أنا كنت ساقطة في الثانوية العامة وقتها، وهو اعترض عشان السبب ده، ولكنه تواصل مع عبد الحميد الحديد، رئيس الإذاعة في ذلك الوقت".

 

وأردفت صاحبة السعادة قائلة: "أستاذ عبد الحميد قعد يسألني وفعصني في الأسئلة في المزيكا، وبعدها عيني موظفي في المكتبة الموسيقية"، مشيرة إلى أن بعدها بدأت حياتها في مجال الفن، بداية من المكتبة الموسيقية، وبرنامج الأوروبي، والشرق الأوسط، والبرامج الفنية، وزواجها من الفنان الراحل نبيل الهجرسي.

اسعاد يونس صاحبة السعادة برنامج سهرانين أمير كرارة المكتبة الموسيقية

موضوعات متعلقة

رددها يوميا.. كلمات تحفظك وتدفع عنك الشر

بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد عرض ليه لا 2

دعاء قبل أذان المغرب يوم الجمعة .. لقضاء الحوائج وفك الكرب

حكم الاحتفال بيوم الميلاد .. على جمعة يوضح رأيه

أدعية تحصين الأبناء.. وشروطه

سن الأضحية من البقر و الخروف .. اعرف أعمار الأضحيات الجائزة

زوجها طلقها منذ 5 سنوات.. محامي سيدة الدقهلية يكشف تفاصيل مهمة عن الواقعة

بدون كوافير ... طرق سهلة لعمل سبا spa للشعر في المنزل

ترشيحاتنا

الأمير هاري يكشف تفاصيل أول لقاء بين زوجته ميجان والأميرة كيت ويليام

للمرة الثانية خلال ساعات.. الحوثيون يقصفون خميس مشيط السعودية

انتخابات المغرب .. الإعلان عن النتائج النهائية ونسبة المشاركة

غدا.. قطع المياه عن 18 منطقة رئيسية بـ الجيزة لمدة 12 ساعة

طب ما تجيب حتة ده.. إسعاد يونس تحرج أمير كرارة على الهواء..شاهد

إسعاد يونس: سمير غانم صاحب الفضل عليا.. ونور الدمرداش قالي جملة منستهاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

"بداري كرشي".. إسعاد يونس تكشف حقيقة وضع وسادة على رجلها أثناء تقديمها برنامج صاحبة السعادة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ