أخبار السيارات| مزاد جديد لسيارات الحوادث في مصر.. آخر سيارات الاحتراق الداخلي.. هيونداي تكشف عن سيارتها الرياضية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعتبر مزادات السيارات الخاصة بالحوادث ، من أهم فئات المزادات المتواجدة في مصر ، والتي يتابعها الآلاف من المهتمين بهذا المجال ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات .

كشفت شركة لوتس البريطانية عن "إميرا" الرياضية من فئة سيارات السباق GT4 وهي آخر سيارة تنتجها لوتس تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي قبل أن تتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل، لتكون هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في سياسات الشركة.

صرحت شركة هيونداي، خلال فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات أنها ستتجه لإنتاج المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، مؤكدة أنها ستكون هي السائدة في المستقبل سواءً بالنسبة للسيارات الخاصة أو الشاحنات أو التاكسي ذاتي القيادة.

كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو ميجان من فئة الكروس أوفر في معرض ميونخ الدولي للسيارات، التي من المتوقع أن تنافس بقوة فولكس فاجن ID3 في الأسواق الأوروبية.

كشفت رينو الفرنسية عن طرازها الجديد https://www.elbalad.news/4952103 الـ 4ever الكهربائية لعام 2025 من فئة الكروس أوفر المدمجة، لتكون بمثابة ابنة العم لـرينو 5 الهاتشباك الجديدة التي تم تجهيزها للإطلاق في 2024 ومن المتوقع أن تأتي بسعر يتراوح بين 18500 ألف جنيه إسترليني 21 ألف جنيه إسترليني، اعتمادًا على تكاليف المواد في عام 2024، أما الـرينو 4ever فسيتم تسعيرها بسعر أغلى.

أزاحت “فولكس فاجن” الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة فولكس فاجن ID. Life، في معرض ميونخ الدولي للسيارات.

كشفت "كوبرا" النقاب عن سيارتها التجريبية الجديدة Tavascan Extreme E في معرض ميونيخ الدولي للسيارات 2021، ومن المتوقع أن تتنافس السيارة الجديدة في الموسم المقبل مع شقيقاتها من عائلة الـ Extreme E الكهربائية بالكامل المخصصة للطرق الوعرة والسباقات.

يعاني عشاق الفورد برونكو من التأخر في تسلم سياراتهم الجديدة، بعد أن أعلنت الشركة أنها ستبدأ في التسليم بحلول العام المقبل، حتى في الظروف العادية تلبية طلبات 125000 ألف عميل قد يستغرق بعض الوقت، أما في الوقت الحالي ومع أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تشل قطاع السيارات وظهور مشاكل فنية في أسقف الفورد برونكو تستدعي الإصلاح، فالمشكلة تتأزم أكثر، لذلك نصحت إدارة شركة فورد الأمريكية وكلاؤها بالتخفيف عن العملاء المنتظرين على نار وشراء بعض الهدايا لهم باستخدام صندوق مالية برونكو المخصص لرضا العملاء.

تعاني شركة تويوتا من مشكلات في خطوط إنتاجها ونقص في قطع الغيار دفعها إلى تأجيل موعد استلام سيارة الدفع الرباعي الجديدة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 إلى 4 سنوات قادمة.