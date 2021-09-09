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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مزاد جديد لسيارات الحوادث في مصر.. آخر سيارات الاحتراق الداخلي.. هيونداي تكشف عن سيارتها الرياضية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

 

مزاد جديد لسيارات الحوادث في مصر .. تعرف عليه

 

تعتبر مزادات السيارات الخاصة بالحوادث ، من أهم فئات المزادات المتواجدة في مصر ، والتي يتابعها الآلاف من المهتمين بهذا المجال ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات .

 

آخر سيارات الاحتراق الداخلي.. لوتس تكشف عن إميرا GT4 الرياضية

 

كشفت شركة لوتس  البريطانية عن "إميرا" الرياضية من فئة سيارات السباق GT4 وهي آخر سيارة تنتجها لوتس تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي قبل أن تتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل، لتكون هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في سياسات الشركة.

 

هيونداي تكشف عن سيارتها الرياضية  concept FK الهيدروجينية

 

صرحت شركة هيونداي، خلال فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات أنها ستتجه لإنتاج المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، مؤكدة أنها ستكون هي السائدة في المستقبل سواءً بالنسبة للسيارات الخاصة أو الشاحنات أو التاكسي ذاتي القيادة.

 

بالصور.. رينو تكشف عن ميجان كروس أوفر الكهربائية

 

كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو ميجان من فئة الكروس أوفر في معرض ميونخ الدولي للسيارات، التي من المتوقع أن تنافس بقوة فولكس فاجن ID3 في الأسواق الأوروبية.

 

رينو تكشف عن 4ever الكهربائية لعام 2025

 

كشفت رينو الفرنسية عن طرازها الجديد https://www.elbalad.news/4952103 الـ 4ever الكهربائية لعام 2025 من فئة الكروس أوفر المدمجة، لتكون بمثابة ابنة العم لـرينو 5 الهاتشباك الجديدة التي تم تجهيزها للإطلاق في 2024 ومن المتوقع أن تأتي بسعر يتراوح بين 18500 ألف جنيه إسترليني 21 ألف جنيه إسترليني، اعتمادًا على تكاليف المواد في عام 2024، أما الـرينو 4ever فسيتم تسعيرها بسعر أغلى.

 

سقف وغطاء محرك من القماش.. فولكس فاجن تكشف عن ID. Life الكهربائية

 

أزاحت “فولكس فاجن” الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة فولكس فاجن ID. Life، في معرض ميونخ الدولي للسيارات. 

 

كوبرا تكشف عن «تافاسكان Extreme E» الرياضية للسباقات

 

كشفت "كوبرا" النقاب عن سيارتها التجريبية الجديدة Tavascan Extreme E في معرض ميونيخ الدولي للسيارات 2021، ومن المتوقع أن تتنافس السيارة الجديدة في الموسم المقبل مع شقيقاتها من عائلة الـ Extreme E الكهربائية بالكامل المخصصة للطرق الوعرة والسباقات.

 

"أرجوك اعطني هذا الكأس"... فورد تهدي عشاق برونكو المصدومين خمور

 

يعاني عشاق الفورد برونكو من التأخر في تسلم سياراتهم الجديدة، بعد أن أعلنت الشركة أنها ستبدأ في التسليم بحلول العام المقبل، حتى في الظروف العادية تلبية طلبات 125000 ألف عميل قد يستغرق بعض الوقت، أما في الوقت الحالي ومع أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تشل قطاع السيارات وظهور مشاكل فنية في أسقف الفورد برونكو تستدعي الإصلاح، فالمشكلة تتأزم أكثر، لذلك نصحت إدارة شركة فورد الأمريكية وكلاؤها بالتخفيف عن العملاء المنتظرين على نار وشراء بعض الهدايا لهم باستخدام صندوق مالية برونكو المخصص لرضا العملاء.

 

تويوتا لاند كروزر للعملاء: احجز واستلم بعد 4 سنوات

 

تعاني شركة تويوتا من مشكلات في خطوط إنتاجها ونقص في قطع الغيار دفعها إلى تأجيل موعد استلام سيارة الدفع الرباعي الجديدة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 إلى 4 سنوات قادمة.

 

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