بالصور.. رينو تكشف عن ميجان كروس أوفر الكهربائية

كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو ميجان من فئة الكروس أوفر في معرض ميونخ الدولي للسيارات، التي من المتوقع أن تنافس بقوة فولكس فاجن ID3 في الأسواق الأوروبية.

وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، الميجان المكهربة تختلف عن شقيقاتها الأكبر سنًا، فبينما تأتي ميجان التقليدية في أشكال هاتشباك وسيدان وستيشن واجن أي سيارة صالون عائلية تتميز الكهربائية بأنها كروس أوفر أطول من العادي مع عجلات على زوايا أوسع، على الرغم من أن المحرك يدفع محورها الأمامي فقط.

رينو ميجان

يبلغ طول الرينو ميجان الكهربائية 165.8 بوصة وتقع على قاعدة عجلات مقاس 106.3 بوصة وتزن حوالي 3570 رطلاً وصنعت على منصة رينو CMF-EV الجديدة. توجد حزمة بطارية إضافية أسفل قاعدة السيارة، كما أنها ستكون قادرة، بحسب تصريحات رسمية للشركة الفرنسية، على سحب ما يصل إلى 663 رطلاً ، وهي مهارة غير عادية نسبيًا لسيارة كهربائية في السوق الأوروبية.

رينو ميجان

تأتي رينو ميجان الكهربائية باختيارين للعملاء حسب سعة البطارية ونوع المحرك، بطارية 40 كيلو واط في الساعة وتمنح مدى تشغيلي 186 ميلا حسب دورة WLTP الأوروبية، أو بطارية 60 كيلو واط في الساعة ومدى تشغيلي 292 ميلا بموجب اختبار بروتوكول WLTP، أما المحركات فتأتي بقوة 128 حصانًا وعزم دوران يبلغ 184 رطل أو 215 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 رطل قدم، التسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميلا في الساعة في غضون 7.6 ثانية على أن السرعة القصوى تقتصر على 100 ميل في الساعة. يتم شحن البطارية من 15 إلى 80 % في 30 دقيقة.

رينو ميجان

رينو ميجان