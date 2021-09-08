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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. رينو تفتح باب حجز داستر 2022

السيارة داستر موديل
السيارة داستر موديل 2022

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الفرنسية الشهيرة رينو ، رسميا عن فتح باب الحجز لموديل 2022 الجديد من طراز داستر داخل السوق المحلى المصري .

وأضاف وكيل رينو في السوق المحلى المصري ، ان العميل الراغب في حجز السيارة داستر موديل 2022 الجديدة ، سيتمكن من ذلك خلال رابط على صفحته الرسمية لاستمارة اهتمام بحجز السيارة وليس حجز رسمي ، بالإضافة الى استمارة بقيمة 1000 جنيه فقط لمن يرغب في تأكيد رغبته في الحصول على السيارة. 

وأوضح وكيل رينو في مصر ان السيارة داستر موديل 2022 ، والتي تنتمي الى فئة السيارات السيارات متعددة الاستخدام الـ SUV ، والتي تم طرح ثلاث فئات سعرية منها داخل السوق المحلى المصري .

 

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2022، قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي للفئات الثلاثة، ويولد المحرك 115 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر، ويتصل بالمحرك ناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات.

وتأتى السيارة رينو داستر موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات والكماليات من بينها جنوط رياضية 16 بوصة ، و شاشة تعمل باللمس، و اضاءة نهارية ليد وعجلة قيادة متعددة الوظائف وبلوتووث.

 

بالإضافة الى تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ، و نظامي أندرويد أوتو وأبل كار بلاي مع تشغيل وفتح السيارة بدون مفتاح ، و مرايا كهربائية وفرش جلدي ومسند يد في الأمام ، بالإضافة الى نظام كشف النقاط العمياء وكاميرا 360 درجة وعجلات رياضية 17 بوصة للفئة الثالثة .

وتضم السيارة رينو داستر موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والسلامة ، من بينها وسائد هوائية أمامية وفرامل ABS وesp ، كما تحمل ، و مثبت ومحدد للسرعة وحساسات ركن خلفية. 

 

وتأتى أسعار السيارة رينو داستر موديل 2022 في مصر :

- الفئة الأولى بسعر 288 ألف جنيه بنفس سعر موديل 2021 .

- الفئة الثانية بسعر 303 ألف جنيه بدلاً من 318 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 333 ألف جنيه بدلاً من 348 ألف جنيه . 

مصر رينو SUV وسائد هوائية السوق المحلي رينو داستر

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