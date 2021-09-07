رينو تكشف عن ميجان الكهربائية موديل 2022

كشفت شركة رينو الفرنسية عن سيارتها رينو ميجان المدمجة الكهربائية موديل 2022 لتنضم إلى باقي التشكيلات من السيدان والهاتشباك، بمعرض ميونخ الدولي للسيارات IAA.

وفقًا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، تزين شارة ميجان المعروفة صندوق الحقائب الخلفي، وهي الشارة التي استخدمتها الشركة منذ عام 1995 في العديد من أنماط الهيكل التي تضمنت أيضًا الميني فان، والكوبيه، وحتى السيارات المكشوفة.

وتعرف رينو ميجان الجديدة باسم Megane E-Tech Electric ، وتزن سيارة الكروس أوفر عديمة الانبعاثات 1624 كيلوغرامًا ويتم تركيبها على نفس المنصة الكهربائية المعيارية CMF-EV التي دعمت بالفعل نيسان أريا. ويبلغ طول الكروس أوفر 4.21 مترًا فقط فيما يبلغ طول قاعدة العجلات التي يبلغ 2.7 مترًا، مما يسمح بمكان واسع ومريح للمقصورة الداخلية بالنسبة لأبعاد السيارات المدمجة.

وتستقر الميجان الكهربائية على عجلات ضخمة قياس 20 بوصة ، ويبلغ ارتفاع السيارة الكهربائية 1.5 متر فقط وتأتي مع مقابض أبواب من نوع الـ flush door handles في الأمام لتحسين الديناميكا الهوائية بينما تحصل الأبواب الخلفية على مقابض "مخفية" في الزجاج.

و تعتبر Megane E-Tech أول طراز إنتاج من رينو يحمل الشعار الجديد ذو النكهة القديمة والذي تم تطبيقه بالفعل على السيارة الكهربائية بالكامل 5 سوبر ميني.

وتتشابه الكروس أوفر الكهربائية الجديدة مع مفهوم Megane eVision إنتاج العام الماضي وأوجه التشابه واضحة إلى حد كبير، هناك بعض التغييرات الطفيفة مثل تبَّني المرايا الجانبية التقليدية بدلاً من نظام المرايا المزودة بالكاميرات جنبًا إلى جنب مع المصابيح الأمامية الـ LED المتوهجة بشدة مع المصابيح الخلفية الأقل إضاءة، فيما عدا ذلك الاثنين متماثلان إلى حد كبير.

وتحتوي المقصورة على شاشة عرض مركزية مقاس 12.3 بوصة أمام السائق، وفقًا لشركة صناعة السيارات الفرنسية، الشاشة الكبيرة تتميز بدقة 1250 × 1562 ، مما يجعل الشاشة التي تعمل باللمس واضحة تمامًا، وتكملها شاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة لنظام المعلومات والترفيه في الطرازات عالية المواصفات.

ومن المنتظر أن تحتوي إصدارات Megane E-Tech Electric الأرخص سعراً على شاشة عرض مركزية أصغر بحجم 9 بوصات وبدقة أقل.