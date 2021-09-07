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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة .. أورا تطرح "Cat" الكهربائية المدمجة في أوروبا وإنجلترا

لأول مرة ... أورا
لأول مرة ... أورا موديل "Cat" المدمجة في أوروبا وانجلترا

كشفت شركة أورا للسيارات عن Cat الكهربائية المدمجة الجديدة، التي تأتي بمظهر مستوحى من فولكس فاجن البيتل، في معرض ميونخ الدولي للسيارات IAA.

 

وفقًا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، تصف أورا الشكل الخارجي لـ Cat بأنه "طراز قديم" مع مظهر قوي وديناميكي هوائي، وهي الطراز الأول للشركة الذي سيعرض في الأسواق الأوروبية والمملكة المتحدة، فيما لم تقدم الشركة الصينية معلومات حول مجموعة نقل الحركة الكهربائية لـ Cat، لكن من الإصدار المحلي للسيارة، يتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي واحد بقوة 143 حصانًا وعزم دوران 210 نيوتن متر، موصول بالعجلات الأمامية.

 

 توضح أورا أيضًا أنه بالنسبة للنسخة التي ستعرض في السوق الأوروبية، سيكون للمركبة الكهربائية مدى يبلغ 248 ميلاً  لكل شحنة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يقاس بدورة WLTP أو دورة NEDC.

تقول أورا إنها طورت تصميم المركبة الجديدة بالتعاون مع الأشخاص الذين سيقودونها، وتعتقد أن هؤلاء الأشخاص سيكونون شبابًا في القلب يهتمون بمجتمعهم ومع ذلك مستقلين ولهم رأي خاص بهم ومحبين للتميز.

 في محاولة لجذب هؤلاء العملاء المحتملين، ستسلم أورا كات بكاميرا قياسية بزاوية 360 درجة وأشياء تقنية أخرى، ولم يعرف حتى الآن الكثير عن معداتها القياسية، ولكن الخبر الأكيد أن أورا تريد بدء تسليم "كات" في أوروبا قبل نهاية العام، ومن المتوقع ان تصل الأسواق الألمانية بحلول 2022.

 

Cat IAA معرض ميونخ أورا WLTP موتور1

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