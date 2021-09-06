5 عادات سيئة "تقتل" سيارتك وتقلل عمرها الافتراضي

تعتبر السيارة هي الوسيلة الأكثر أمانًا ورفاهية وراحة للتنقل خاصة في المدن، وللمحافظة على عُمر السيارة طويلًا يجب على المالك اتباع عدة خطوات والتوقف عن بعض العادات السيئة التي قد "تقتل" السيارة وتقصر في عمرها الافتراضي.

يقدم موقع "أوتو كار" عددًا من الخطوات والارشادات الوقائية لكي تحافظ على سيارتك لأطول فترة ممكنة بحالة سليمة وبكفائة عالية.

أولًا: لا تركنها لفترات طويلة

السيارات تم تصميمها لتقودها على أساس منتظم، وقد يتسبب تركها لأشهر متتالية في إحداث أضرار وتلافيات باهظة، كما تؤثر الشمس على الأجزاء الداخلية، مثل لوحة القيادة والمفروشات، وفي حالات الضرر الشديدة، يمكن أن يتوقف المحرك.

ثانيا: استخدامها في السحب كثيرًا

لا تتجاوز أبدًا قدرة سيارتك على السحب. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف أنظمة الدفع وأجزاء التعليق وحتى الشاسيه. يمكن لجميع السيارات سحب بحجم مقطورة صغيرة، ولكن تحقق من السعة القصوى قبل تركيب أي شيء لسحبه.

ثالثا: استخدام زيت خاطيء

قبل إضافة أي نوع من الزيوت اقرأ دليل المالك قبلها، في حين تأكد من أن الزيت الذي تستخدمه له اللزوجة الصحيحة، مثل 10W40. يؤدي استخدام الزيت الخاطئ إلى تآكل محرك السيارة قبل الأوان. كما أن نوع الزيت الذي تحتاجه قد يختلف تبعًا لدرجة الحرارة التي تقود فيها السيارة. أخيرًا ، إذا كانت السيارة تحتاج إلى زيت صناعي، فاستخدمه.

رابعًا: وضع الماء فقط في نظام التبريد

لا تفعل هذا الخطأ ابدًا، يتجمد الماء في الشتاء ويسبب الصدأ على مدار السنة، استخدم نوع المُبرًّد الذي أوصت به الشركة المصنعة لسيارتك واخلطه مع الكمية الصحيحة من الماء إذا لزم الأمر.

خامسًا: ترك النوافذ مفتوحة وقت الأمطار

لا يختلط التصميم الداخلي للسيارة مع الماء باستثناءات قليلة. يؤدي ترك النوافذ أو فتحة السقف أثناء عاصفة ممطرة إلى إتلاف المفروشات والسجاد وقطع الزخرفة المختلفة والأجزاء الكهربائية مثل أزرار النوافذ، تحقق جيدًا من إغلاق كل النوافذ قبل أن يسوء الطقس.