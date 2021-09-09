عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات الحوادث في مصر .. تعرف عليه

مزاد سيارات حوادث
مزاد سيارات حوادث

تعتبر مزادات السيارات الخاصة بالحوادث ، من أهم فئات المزادات المتواجدة في مصر ، والتي يتابعها الآلاف من المهتمين بهذا المجال ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات .

ومن بين أهم مزادات السيارات الخاصة بالحوادث في مصر ، تأتى مزادات شركة بيت التأمين المصري السعودي ، والتي أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن بيع بالمزاد العلني لعدد جديد من سيارات الملاكي والنقل الحوادث التابعة للشركة .

وأوضحت الشركة في بيان لها أن جلسه البيع للمزاد الخاص بسيارات الحوادث ستكون في يوم الاثنين ٢٠-٩-٢٠٢١ ، وستشمل سيارات من موديلات من ٢٠١٦ الى ٢٠٢١ .

وتأتى أهم سيارات مزاد الحوادث الخاص بشركة بيت التأمين المصري السعودي ، متسوبيشى اكليبس كروس ، و أوبل كروس لاند ، و أوبل استرا ، و سيتروين سى إليزيه ، و بيجو ٣٠١ ، و سانج يونج تيفولى ، و جلورى ، و ام جى ، و بى واى دى ، و شيرى اريزو ، و شيفروليه اوبترا ، و شيفروليه دبابة .

بالإضافة الى عدد من السيارات الأخرى أهمها فيات تيبو ، و نيسان صنى ، و رينو لوجان ، و رينو داستر. 

و أكدت الشركة أن الموديلات المشاركة في مزاد الحوادث الخاص بها  صالحه للتراخيص وتأتي من ماركات متنوعة ومختلفة ، كما أن المعاينات سنكون بمخازن الشركة المختلفة .

وأوضحت الشركة ان من يرغب في دخول المزاد ، عليه دفع تأمين المزاد والذى يبلغ 20 ألف جنيه كتأمين ابتدائي وتأمين نهائي 50% .

بالإضافة الى شراء كراسة الشروط من مقر الشركة في 15 شارع مصدق بالدقي في الجيزة مقابل 100 جنيه. 

السيارات سيارات سانج يونج شيفروليه جلوري شيري اريزو المصري كروس لاند نيسان صني شيفروليه أوبترا مزادات السيارات مزادات حوادث

موضوعات متعلقة

قائمة شركات السيارات والطرازات الصينية الأكثر مبيعا في مصر

وصول سوزوكي ألتو 2022 إلى السوق المصري

نيسان تطرح Juke موديل 2022 داخل السوق المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا بالسوق المغربي

سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي.. اعرف التفاصيل

سعر ومواصفات.. 5 سيارات من الصانع الألماني في السوق السعودية

شاومي تعلن رسمياً عن إنشاء شركة سيارات كهربائية 

رسميا .. رينو تفتح باب حجز داستر 2022

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بين نقابة المرافق والاتحاد العربي لعمال الكهرباء

غادة والي ووزير الأوقاف يبحثان سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومصر في مجال مكافحة التطرف

مزاد جديد لسيارات الحوادث في مصر .. تعرف عليه

كان بيأكل حيوانات الشارع.. حكاية عامل تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بـ البحيرة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الدور الثاني لأداء امتحان الديناميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

بدء تحصيل رسوم إعادة الفحص اليدوي لأوراق إجابة طلاب الثانوية العامة بهذه المنافذ

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ