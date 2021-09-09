مزاد جديد لسيارات الحوادث في مصر .. تعرف عليه

تعتبر مزادات السيارات الخاصة بالحوادث ، من أهم فئات المزادات المتواجدة في مصر ، والتي يتابعها الآلاف من المهتمين بهذا المجال ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات .

ومن بين أهم مزادات السيارات الخاصة بالحوادث في مصر ، تأتى مزادات شركة بيت التأمين المصري السعودي ، والتي أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن بيع بالمزاد العلني لعدد جديد من سيارات الملاكي والنقل الحوادث التابعة للشركة .

وأوضحت الشركة في بيان لها أن جلسه البيع للمزاد الخاص بسيارات الحوادث ستكون في يوم الاثنين ٢٠-٩-٢٠٢١ ، وستشمل سيارات من موديلات من ٢٠١٦ الى ٢٠٢١ .

وتأتى أهم سيارات مزاد الحوادث الخاص بشركة بيت التأمين المصري السعودي ، متسوبيشى اكليبس كروس ، و أوبل كروس لاند ، و أوبل استرا ، و سيتروين سى إليزيه ، و بيجو ٣٠١ ، و سانج يونج تيفولى ، و جلورى ، و ام جى ، و بى واى دى ، و شيرى اريزو ، و شيفروليه اوبترا ، و شيفروليه دبابة .

بالإضافة الى عدد من السيارات الأخرى أهمها فيات تيبو ، و نيسان صنى ، و رينو لوجان ، و رينو داستر.

و أكدت الشركة أن الموديلات المشاركة في مزاد الحوادث الخاص بها صالحه للتراخيص وتأتي من ماركات متنوعة ومختلفة ، كما أن المعاينات سنكون بمخازن الشركة المختلفة .

وأوضحت الشركة ان من يرغب في دخول المزاد ، عليه دفع تأمين المزاد والذى يبلغ 20 ألف جنيه كتأمين ابتدائي وتأمين نهائي 50% .

بالإضافة الى شراء كراسة الشروط من مقر الشركة في 15 شارع مصدق بالدقي في الجيزة مقابل 100 جنيه.