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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفاة شيخ الطريقة الشهاوية الصوفية

شيخ الطريقة الشهاوية
شيخ الطريقة الشهاوية

توفى اليوم الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة الشهاوية الصوفية.

 

وكتب الصحفى رامى الشهاوى ، نجل الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية خبر وفاة والده اليوم الأحد على صفحته على الفيسبوك مضيفا: رحم الله فقيد الأمة الإسلامية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ومنازل الصديقين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهمنا الله ومحبيه الصبر والسلوان على فراقه.


يذكر أن الراحل صدر له قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيينه شيخاً للطريقة في الأحد 26 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 24 أغسطس 2003م.

والطريقة الشهاوية البرهامية، هي طريقة صوفية سُنيّة، متفرعة من الطريقة الدسوقية المنسوبة لمؤسسها إبراهيم الدسوقي. 
 

 

 

 

الطريقة الشهاوية الصوفية شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية طريقة صوفية س ني ة

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