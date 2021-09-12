وفاة شيخ الطريقة الشهاوية الصوفية

توفى اليوم الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة الشهاوية الصوفية.

وكتب الصحفى رامى الشهاوى ، نجل الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية خبر وفاة والده اليوم الأحد على صفحته على الفيسبوك مضيفا: رحم الله فقيد الأمة الإسلامية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ومنازل الصديقين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهمنا الله ومحبيه الصبر والسلوان على فراقه.



يذكر أن الراحل صدر له قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيينه شيخاً للطريقة في الأحد 26 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 24 أغسطس 2003م.



والطريقة الشهاوية البرهامية، هي طريقة صوفية سُنيّة، متفرعة من الطريقة الدسوقية المنسوبة لمؤسسها إبراهيم الدسوقي.

