الفيلم القصير "سترونج اندبندنت وومان" يحقق مليون مشاهدة على فيسبوك

حقق الفيلم القصير "سترونج اندبندنت وومان"، الذي تقوم ببطولته الإعلامية داليا فؤاد والفنان القدير أسامة عبدالله، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مليون مشاهدة خلال يومين.

تفاصيل فيلم سترونج اندبندنت وومان

والفيلم القصير "سترونج اندبندنت وومان" هو من انتاج ميديا جيب لكل من المنتج محمد عادل امام والمنتج محسن سرحان واحمد طه واسلام طه، ومنتج فني محمد عبدالقوي، وهو من تأليف نادر بكر، ومن اخراج هاني حمدي.

واحتل الفيلم القصير التريند خلال اليومين الماضيين وهو أول عمل فني تشارك فيه مقدمة البرامج داليا فؤاد.

كان الفنان القدير أسامة عبدالله قد شارك بالبطولة مؤخراً في الفيلم القصير"التنسيق" وهو عن تنسيق الثانوية العامة.

وقال المنتج احمد طه مالك شركة ميديا جيت للإنتاج الفني والإعلامي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، ان الشركة بدأت في انتاج افلام قصيرة علي منصات التواصل الاجتماعي، وحققت الافلام رواجا كبيرا ليحتل تريندات التواصل الاجتماعي بمواهب شابة وبدعم كبير من النجوم.

وأضاف طه قائلاً : "هدف الشركة في الوقت الحالي فتح أفق جديدة لعالم الانتاج الرقمي خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الباب الاول للمواهب الشابة، لذا قررت الشركة أن تبدأ في إنتاج اعمال مختلفة للمشاهير في مجالات مختلفة، ومساندة المواهب الجديدة في انتاج اعمال مختلفة مثل الافلام القصيرة والبرامج والموسيقي".

وحقق الفنان اسامة عبدالله شهرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شارك في عدد كبير من الاعمال الفنية المختلفة، وكان أبرزها مسلسل "الجماعة" الجزء الثاني من تأليف وحيد حامد، وأيضاً في فيلم "تراب الماس" مع الفنان أسر ياسين، ومسلسل "عوالم خفية"، مع الفنان عادل امام.