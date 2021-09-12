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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم معارض السيارات العالمية.. وتاريخ الانطلاقة الأولى

اهم معارض السيارات
اهم معارض السيارات العالمية .. و تاريخ الانطلاقة الاولى

تعتبر معارض السيارات العالمية هي بمثابة حلقة الوصل في هذا العالم الفريد، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل محبي السيارات حول العالم، وذلك لما تقدمة اعظم شركات تصنيع السيارات من موديلات جديدة تتميز باطلالة العام، أو لعرض الخطط الاسراتيجية التي يتبناها كل صانع، سواء كانت من ناحية التصميمات الخارجية، او التجهيزات الداخلية أو منظومة العمل، والتي تتنوع بين منظومة الدفع بالوقود التقليدي أو الهجين، أو القدرات الكهربائية الصديقة للبيئة.

 

والامر لم يتقصر داخل تلك المعارض على الاسماء الرنانة في مجال تصنيع السيارات، بل من الممكن مشاهدة انطلاق وحوش جديدة داخل عالم المحركات، حيث تلتقي جميع الثقافات و العقليات الابتكارية، و التي تعمل على تبادل الخبرات و استعراض القوة ايضا في هذا المجال الرائع.

 

اسماء رنانة في عالم معارض السيارات .. وتواريخ لا تنسى 

 

يتعبر معرض جنيف الدولي للسيارات هو احد اهم الاحداث الخاصة في هذا المجال، حيث تستضيف سويسرا هذه الفعاليات بالتزامن مع معرض باريس و المانيا للسيارت، وذلك خلال شهر مارس من كل عام، أما عن البداية الاولى لمعرض جنيف فكانت عام 1905.

 

وعند التحدث عن معرض المانيا للسيارات فسوف نرجع إلى العام 1897 حيث كانت الانطلاقة الاولى له، عندما استعرض 8 سيارات فقط، لتتوالى السنوات ويصبح احد اعرض المعارض الدولية، ويعد واحدًا من اعرق الاحداث في عالم السيارت.

 

ولاشك أن معرض فرانكفورت هو احد المعرض الهامة ايضا فهو صاحب الثلاثون عام، حيث كانت البداية الاولى في عام 1991، حيث يضم هذه المعرض عدد 12 مبنى، و بالرجوع إلى العام 1907 فسوف نتحدث عن النسخة رقم واحد من فعاليات معرض أمريكا الشمالية، والتي تتخذ ولاية ميشجان داخل مدينة ديترويت مقصدًا لها، ويعد هذا الحدث من اهم الفعاليات التي ينتظرها العالم وبالتحديد في يناير من كل عام.

 

إلى جانب المعرض الخاص بقارة امريكا الجنوبية وهو ساو باولو الشهير، و الذي ينطلق خلال شهر اكتوبر حتى منتصف نوفمبر، بينما كانت البداية عام 1960، بالاضافة إلى المعرض العربي وهو السعودي الدولي، و الذي ينعقد داخل مدينة جده بشكل سنوي، و مازالت كافة هذه المعارض تبهر محبي عالم السيارات بالعديد من النماذج الفريدة، و دليلًا على براعة العقل البشري وروعة التصنيع بين كبار مصنعي السيارت و المنافسين ايضا.

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