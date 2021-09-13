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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظاهرة فلكية مميزة.. نيبتون يقابل الشمس في أقرب نقطة من الأرض غدا

كوكب نبتون
كوكب نبتون

 كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن غدا الثلاثاء سوف نشهد ظاهرة فلكية مميزة وهامة حين يصل كوكب نبتون والمعروف بكوكب "إله الماء" أو الكوكب الأزرق  إلى وضع  التقابل مع الشمس وسيكون مضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إننا على موعد غدا الثلاثاء  مع كوكب نبتون، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام .

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب نبتون سيكون في المقابلة مع الشمس، وأن الكوكب الأزرق البعيد نبتون سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم.
 

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وصرح الدكتور تادرس فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الكوكب الأزرق البعيد نبتون يُرى كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها وأن غدا سوف يكون أفضل وقت لمشاهدة وتصوير الكوكب.

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب نبتون

يمثل كوكب نبتون ثالث أضخم كوكب في المجموعة الشمسية،ويقع في الترتيب الثامن من حيث بعده عن الشمس، حيث تم اعتباره الكوكب الأبعد عن الشمس منذ أن أعاد العلماء تصنيف كوكب بلوتو ككوكب قزم عام 2006م.

و يقع في الترتيب الرابع من حيث حجمه، وتصل كتلته إلى حوالي 17 ضعفاً من كتلة كوكب الأرض، لذا يعتبر أكثر ضخامة من كوكب أورانس الذي تصل كتلته حوالي 14 ضعفاً من كتلة كوكب الأرض.

و الجدير بالذكر أنه لا يمكن رؤية كوكب نبتون بالعين المجردة؛ وذلك بسبب بعده عن كوكب الأرض، حيث يظهر من خلال التلسكوب كقرص صغير للغاية باللون الأزرق المخضر الباهت، ويعود السبب وراء لونه الأزرق إلى امتصاص غاز الميثان للضوء ذي اللون الأحمر من غلافه الجوي

لماذا سمي كوكب نبتون بهذا الاسم

ويرجع اصل تسمية كوكب نبتون بكوكب اله الماء إلى الميثولوجيا اليونانية القديمة، ونبتون تعني آله الماء أو نسبة لإله البحر عند الرومان وقد الطلق عليه ذلك نتيجة تلونه باللون الأزرق.

كوكب نبتون اله الماء الكوكب الأزرق ظاهرة فلكية التقابل مع الشمس هواة الفلك

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