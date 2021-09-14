وزير الرياضة يكلف بإعداد خطة لتشغيل وبناء قدرات العاملين بمراكز الشباب.. ونواب: يجب وجود مكاتب ثقافية بداخلها.. يزيد من قدرة التعامل مع المؤسسات وطرح الأفكار الإيجابية

برلماني: يجب وجود مكاتب ثقافية بمراكز الشباب لتوعية الشباب وتزويدهم بالمعرفة

وكيل شباب الشيوخ: اهتمام الدولة بمراكز الشباب يؤكد درايتها بأهميتها الكبيرة

برلماني: تدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب يزيد قدرة التعامل مع المؤسسات وطرح الافكار



كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني" وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج عددًا من الموضوعات.

وأعدت الوزارة خطة تشغيل وبرنامجًا تدريبيًا متكاملًا لبناء قدرات ورفع كفاءة مديري مراكز الشباب ومشرفي الأنشطة، وسوف يتم البدء فى 175 مركز شباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط منهم 20 مركز شباب تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتتضمن الموضوعات التى يتم التدريب عليها كيفية بناء قواعد بيانات للبرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بمراكز الشباب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وتسويق مراكز الشباب وجذب الفئات المستهدفة، وكيفية التشبيك الأفقي مع المؤسسات المجتمعية المحيطة بمركز الشباب مثل المدرسة والوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي وكذلك الجامعة والمسجد والكنيسة وغيرها لتقديم خدمة متكاملة تواجه وتشبع الاحتياجات الفعلية للمواطن المصري في المجتمع المحلي المحيط بمركز الشباب.

وحول هذا الموضوع قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ان الاهتمام بالشباب اصبح الركيزة الأساسية للدولة المصرية، وخطتها لبناء الإنسان المصري، منوها إلى أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة أصبحت تعي دورهم الهام في في مختلف المجالات التنموية ةالاقتصادية والاجتماعية، والسعي الدائم في توفير فقرص عمل لهم من خلال المشروعات القومية العملاقة واستصلاح الاراضي والمجمعات الصناعية.

وأضاف البلشي في تصريحاته أن تكليف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني" ، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالرياضة وبثقافة الشباب وبنائهم اجتماعيا وثقافيا واجتماعيا.

ونوه عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن مراكز الشباب لها دور كبير في نشر الثقافة والتوعية لدى الشباب، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك مكاتب ثقافية يتم الاضطلاع عليها من قبل الشباب، لتزويد خبراتهم المعرفية.

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ان مراكز الشباب من الاماكن التي يتجمع بها الشباب بشكل يومي ومستمر، لذلك الاهتمام بها من قبل الدولة المصرية، مقدر ويعبر عن رؤية الدولة الهادفة ودرايتها الكاملة باهمية هذا الملف.

وأضاف دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان مراكز الشباب لها دور كبير في رفع الوعي المجتمعي وخاصة الشباب، فضلا عن دورها في تشجيعهم على ممارسة الرياضةوتحسين لياقتهم البدنية والصحية.

وثمن وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة،مراكز الشباب واعدادها خطة تشغيل وبرنامجًا تدريبيا متكاملا لبناء قدرات ورفع كفاءة مديري مراكز الشباب ومشرفي الأنشطة، مشيرا أن هذا الأمر ستنعكس نتائجه الإيجابية في أسرع وقت.

وأشار النائب احمد دياب إلى ان البعض قد يرى أن دعم وتطوير مراكز الشباب أمر ليس بالضروري، ولكن هذا غير صحيح حيث أن هذا المكان والذي يقصده الشباب في مراحل العمر المختلفة، يجب أن يكون اسثمار أوقاتهم به بشكل جيد، وذلك بممارسة كافة الأنشطة سواء الروحية ، الاجتماعية ، الرياضية ، القومية والثقافية .

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن العمل على رفع المستوى العلمى والمهنى للعاملين بمراكز الشباب بما يضمن توفير القدرة على التعامل مع كافة المؤسسات وطرح الافكار التى تساهم بايجابية في تفعيل دور مراكز الشباب وجعله أكثر اهمية ونشاطا، خطوة مقدرة تستحق الدعم والتقدير، حيث أن الشباب هم عصب هذه الأمة، وبالتالي اي خطوة تهدف إلى احتوائهم وتوجيه طاقاتهم تكون مقدرة وتستحق كل الدعم والتقدير.

جاء ذلك تعقيبا على تكليف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني"، مضيفا ان تدريب العاملين والجهاز الإداري بمراكز الشباب على مهارات الاتصال بين المركز والمجتمع يتحقيق مزيد من التواصل بين مركز الشباب والمؤسسات المختلفة.