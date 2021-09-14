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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب وزير التعليم: مصر تقدمت كثيرا في مجال التعليم الفني

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فالتعليم الفني يهتم بالمهارات والسلوكيات، ولا يركز على المعارف وحدها.

مجاهد: مصر قفزت من المركز 138 إلى 80 عالميا في التعليم الفني

وأضاف محمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن إنشاء جيل جديد من المدارس الفنية؛ كأنها مدارس نموذجية للتعليم الفني، وهي المدارس التكنولوجية للتعليم الفني، وتتم بمشاركة بين الحكومة ورجال الأعمال.

 

وتابع محمد مجاهد،  إن ترتيب مصر ارتفع من المركز 138 - إلى 80 عالميا ، مؤكدا أن ذلك يمثل قفزة كبيرة في ترتيب التعليم الفني.

 

ترتيب مصر في التعليم الفني تحسن بشكل كبير

 

وأشار مجاهد إلى أن ترتيب مصر في التعليم الفني تحسن بشكل كبير خلال الـ  4 سنوات الماضية، مؤكدا أن مصر تقدمت كثيرا بمجال التعليم الفني .

 

محمد مجاهد وزير التربية والتعليم التعليم الفني لمدارس التكنولوجية لحكومة مصر

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