نائب وزير التعليم: مصر تقدمت كثيرا في مجال التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فالتعليم الفني يهتم بالمهارات والسلوكيات، ولا يركز على المعارف وحدها.

وأضاف محمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن إنشاء جيل جديد من المدارس الفنية؛ كأنها مدارس نموذجية للتعليم الفني، وهي المدارس التكنولوجية للتعليم الفني، وتتم بمشاركة بين الحكومة ورجال الأعمال.

وتابع محمد مجاهد، إن ترتيب مصر ارتفع من المركز 138 - إلى 80 عالميا ، مؤكدا أن ذلك يمثل قفزة كبيرة في ترتيب التعليم الفني.

ترتيب مصر في التعليم الفني تحسن بشكل كبير

وأشار مجاهد إلى أن ترتيب مصر في التعليم الفني تحسن بشكل كبير خلال الـ 4 سنوات الماضية، مؤكدا أن مصر تقدمت كثيرا بمجال التعليم الفني .