أحمد حاتم ينشر صورة من كواليس فيلم عروستي .. شاهد

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل إسم “عروستي” بصحبة الفنانة جميلة عوض.

علق أحمد حاتم، من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام” قائلاً: "🙃اخاف افول* نتحسد

#عروستي ٢٢/٩ بالسينمات .. ان شاءالله".

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البوستر الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

بينما طرح الفنان أحمد حاتم الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عروستي" عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب أحمد حاتم: "أخبار جواز الصالونات إيه !؟ الإعلان التشويقي لفيلم #عروستي يا رب يعحبكم إن شاء الله".

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

وأكدت صابرين أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “عروستى”، معبرة عن سعادتها بخوض تلك التجربة السينمائية الجديدة.

بينما أوضحت جميلة عوض، أنها كانت تحب كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.



