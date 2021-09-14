عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم ينشر صورة من كواليس فيلم عروستي .. شاهد

عروستي
عروستي

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل إسم “عروستي” بصحبة الفنانة جميلة عوض.

علق أحمد حاتم، من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام” قائلاً: "🙃اخاف افول* نتحسد
#عروستي ٢٢/٩ بالسينمات .. ان شاءالله".

 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البوستر الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

بينما طرح الفنان أحمد حاتم الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عروستي" عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب أحمد حاتم: "أخبار جواز الصالونات إيه !؟ الإعلان التشويقي لفيلم #عروستي يا رب يعحبكم إن شاء الله".

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

آخرها فيلم عروستي.. أعمال فنية تعرضت للانتقاد بعد طرح البرومو الرسمي

أحمد حاتم يروج لفيلمه القادم "عروستي"

وأكدت صابرين أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “عروستى”، معبرة عن سعادتها بخوض تلك التجربة السينمائية الجديدة.

بينما أوضحت جميلة عوض، أنها كانت تحب  كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.


 

عروستى احمد حاتم الفنان احمد حاتم الفنانة جميلة عوض جميلة عوض

ترشيحاتنا

نتائج دوري أبطال أوروبا.. 3 مباريات تنتهي بالتعادل

رئيس القومية للأنفاق : 750 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالهيئة

تتويج السعودي صالح السيف بلقب رالي إيطاليا لفئة T4

القصة تعود للمصريين القدماء.. سر إطلاق أم الدنيا وأرض الكنانة على مصر

هذا ما قدمته مصر لخفض معدل الفقر منذ 21 عاما| تقرير

الخطيب: لاعبو الأهلي رجالة.. والشكر لـ صالح سليم وحسن حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي»

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

فيديوجراف.. محفظ قرآن يغتصب طفلة بالدقهلية.. قيدها وكتم أنفاسها

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ