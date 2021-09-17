هل شرب الليمون يومياً مضر للجسم ؟

هل شرب الليمون يوميا مضر.. ويمكن أن يتسبب شرب الليمون بكميات كبيرة وبشكل يومي في تآكل جدار المعدة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور قرح المعدة احد اسباب ارتجاع المرئ.

هل شرب الليمون يومياً مضر



وأفادت جمعية طب الأسنان الأمريكية أن عادة شرب الليمون يوميا مضر، وذلك لأنه يعتبر من القائمة المضرة بالصحة، وذلك لاحتواء الليمون على نسبة كبيرة من الحموضة.





وأشارت جمعية طب الأسنان، ان شرب الليمون يوميا يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، ويجب أيضًا تجنب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول عصير الليمون مباشرةً وشرب الكثير من الماء العادي.

اضرار شرب الليمون قبل النوم



وأفاد الدراسات، بإن شرب الليمون يوميًا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والارتجاع الحمضي.



وينتج عن شرب الليمون يوميا ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي عن طريق الأطعمة الحمضية، مثل الليمون، ويمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان والقيء.



كما أفاد التقرير إن شرب الليمون يوميا مضر للغاية، وذلك لأنه قد يؤدي إلى تفاقم التقرحات سواء في المعدة أو الأسنان، لذا لا ينصح بشرب الليمون يوميا، وعدم شربه على معدة فارغة.